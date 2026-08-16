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Adalberto Carrasquilla luce irreconocible: vea su radical cambio de look (fotos)

Hasta en la transmisión de TUDN USA hicieron referencia a cómo apareció el panameño Adalberto Carrasquilla en el partido entre Pumas y Querétaro

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Por Fanny Tayver Marín
Pumas empató sin goles contra Querétaro, en un partido donde Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla fueron titulares.
Pumas empató sin goles contra Querétaro, en un partido donde Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla fueron titulares. (Imago7 Alexis Chavez / Facebook Pumas/Imago7 Alexis Chavez / Facebook Pumas)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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