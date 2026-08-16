Adalberto Carrasquilla luce irreconocible: vea su radical cambio de look (fotos)

Pumas empató sin goles contra Querétaro, en un partido donde Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla fueron titulares.

¿Dónde está Adalberto Carrasquilla? Posiblemente esa pregunta se la formulaban muchos de los aficionados de Pumas que acudieron al Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México, al igual que los que seguían por televisión el partido ante Querétaro.

Identificar al panameño antes resultaba muy fácil, por su frondosa melena, pero este domingo no fue así. Dentro del campo de juego no había ningún futbolista que respondiera a esa particularidad con su cabello.

Se sabía que el Coco estaba en cancha porque aparecía en la alineación titular planteada por Esteban Solari para el partido contra Querétaro, comandada por el arquero costarricense y capitán del equipo, Keylor Navas.

¿Qué pasó con el canalero? La consulta hasta fue tema de conversación durante la transmisión de TUDN USA, pues ahí dijeron que no resultaba nada sencillo distinguirlo esta vez y todo se debe a que Adalberto Carrasquilla se sometió a un cambio de look.

Adalberto Carrasquilla se ve completamente diferente con su cabello recogido. (CARL DE SOUZA/AFP)

Las trenzas entre los futbolistas se pusieron de moda y el Coco ya entró en esa sintonía, dejándose ver por primera vez con el cambio extremo en el partido donde Pumas y Querétaro empataron 0-0.

Paulo Víctor y Adalberto Carrasquilla disputan el balón durante el partido entre Pumas y Querétaro, en la Liga MX, en el Estadio Olímpico Universitario. (CARL DE SOUZA/AFP)

Fue un juego en el que los felinos volvieron a dejar dudas, luego de su mal desempeño en la Leagues Cup, y en el que terminaron silbados por su propia afición, en Ciudad Universitaria.