‘Acelera la carnicería’: Wálter Centeno critica calendario de Unafut para el Torneo de Clausura 2026

Wálter Centeno no entiende cuál es la prisa para que los partidos en enero sean tan seguidos.

Antes del partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense, a Wálter “Paté” Centeno le preguntaron qué pensaba del calendario que se presentó para el próximo torneo, en el que de arranque, los equipos tendrán que hacerle frente a cinco juegos entre el 14 y el 28 de enero.

“Es una locura, no sé cuál es la prisa. ¿No hay multas? Porque todo lo que diga este caballero, a veces... (trae consecuencias). No es justo, en Costa Rica todo el mundo dice que tenemos que cambiar muchas cosas y seguimos haciendo las mismas ‘cagadas’ de siempre”, afirmó Wálter Centeno.

El técnico de los norteños fue enfático en que decisiones así no aumentan el nivel que anda buscando la gente y que tanto necesita el fútbol de Costa Rica.

“Más bien lo entorpece y acelera la carnicería para el próximo torneo. Yo no sé cuál es la prisa, ya la Selección está fuera, ya hay que aceptar las cosas cuando no se dan y no sé cuál es la prisa”, recalcó Wálter Centeno.

Su criterio es que todos los involucrados ahora deben enfocar sus esfuerzos en hacer un torneo competitivo, atraer a la gente y darle otro tipo de espectáculo.

“Para que el fútbol vuelva a creer y los patrocinadores también, porque es la única manera. Más allá de esas decisiones, no soy el jefe, pero voy en contra, porque perjudican a una institución, no solo a San Carlos, sino a todas”, apuntó.

Después de eso, dio a entender que no cree que Liga Deportiva Alajuelense sea campeón nacional antes de Navidad, pues el único equipo que puede evitar que el torneo acabe después de Nochebuena.

“Me imagino que el campeonato terminará el 27 de diciembre (con gran final) y no habrá tiempo. Esa seguidilla de partidos lo que puede causar es deterioro a los jugadores y va contra todo lo que es fútbol”, aseguró Wálter Centeno.

A pesar de que Costa Rica no estará en el Mundial, la directriz girada a todos los países es que sus torneos deben culminar antes de junio.

El 14 de enero de 2026 se marcó como el punto de partida para el Torneo de Clausura 2026.

Las primeras cinco fechas del Torneo de Clausura 2026

- Miércoles 14 de enero

Alajuelense vs. Liberia

Cartaginés vs. Guadalupe

Saprissa vs. Puntarenas

Pérez Zeledón vs. San Carlos

Sporting vs. Herediano

- Domingo 18 de enero

San Carlos vs. Sporting

Herediano vs. Saprissa

Guadalupe vs. Liberia

Pérez Zeledón vs. Alajuelense

Puntarenas vs. Cartaginés

- Miércoles 21 de enero

San Carlos vs. Puntarenas

Cartaginés vs. Alajuelense

Herediano vs. Guadalupe

Liberia vs. Pérez Zeledón

Sporting vs. Saprissa

- Domingo 25 de enero

Saprissa vs. Cartaginés

Alajuelense vs. San Carlos

Liberia vs. Herediano

Pérez Zeledón vs. Sporting

Puntarenas vs. Guadalupe

- Miércoles 28 de enero