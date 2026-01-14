Abraham Madriz se emocionó a lo Isaac Badilla y lo vacilan en redes: ‘Se me salió un poco lo morado’

Abraham Madriz hizo realidad un sueño, la oportunidad de su vida, como él definió: ser el arquero titular del Deportivo Saprissa.

Madriz reemplazó a Esteban Alvarado en el marco y opiniones de si lo hizo bien o mal surgen en redes sociales, como también las que se refirieron al comportamiento del joven guardameta.

Madriz cerró los puños y festejó una tapada, el desvío con los pies ante el disparo de Kliver Gómez, el fallo de un porteño cuando lo enfrentó cara a cara, pero la pelota se fue desviada, y hasta el penal que no le sancionaron a su equipo.

Madriz se unió a la “moda”, o a los jóvenes que festejan hasta un saque de banda.

Abraham Madriz aclaró que sus celebraciones fueron por la emoción que tenía 😄 pic.twitter.com/2KXBzuCGSo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 14, 2026

“Tengo que canalizar esas emociones, le decía a los compañeros que celebré un poco de más algunas jugadas porque estaba muy emocionado, estaba esperando esta oportunidad hace mucho tiempo y por ahí tal vez me pasé un poquito con las celebraciones. Se me salió un poco lo morado”, dijo Abraham, luego del compromiso.

“Abraham Madriz celebrando cada jugada, tomando confianza a lo Isaac Badilla”, escribió la cuenta en X de TD Más, que mencionó a Badilla, jugador de la Liga, a quien muchos cuestionaron por festejar saques de banda.

Adrián Hernández escribió que algo debe celebrar y un usuario identificado como Ranzel señaló: “Con confianza y lleva dos” (goles).

Kenzuma añadió: “Empataron, que corra por toda la cancha celebrando”. Javier añadió: “Tres doritos después lo vacuna un manudo (en alusión a Dorian Rodríguez)”.

Abraham recordó que hace año y medio jugó tres partidos en lugar de Esteban Alvarado, quien en esa ocasión fue suspendido tras ser expulsado, y esta vez deseaba que las cosas fueran distintas.

“Aprendí de lo vivido y me siento más maduro. Estuve un año esperando la próxima que cayera. Es normal que haya críticas contra el portero de Saprissa, pero eso lo tomo como impulso, como gasolina”, opinó Madriz.

"Es normal que haya críticas contra el portero de Saprissa, pero eso lo tomo como impulso, como gasolina”, opinó Abraham Madriz. (Saprissa)

Abraham recordó que la semana pasada Vladimir Quesada se le acercó y le comunicó que iba a ser titular.

“Atajar para el club es una presión bonita, si hay presión es porque uno está en un equipo donde las cosas importan”, mencionó Abraham, quien añadió que la competencia por jugar en el equipo es alta.

“Con Isaac (Alfaro) tengo ocho años de trabajar juntos, exigiéndonos uno al otro. Ahora llega Minor (Álvarez) a aportar con su experiencia y a ayudarnos. Se debe tener fe, perseverancia y esperar el momento indicado para que se dé la oportunidad, que no lo agarre a uno desprevenido”, dijo Abraham Madriz, quien se ilusiona con seguir en el puesto y está por verse si repite en el choque del próximo sábado, de visita contra Herediano.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.