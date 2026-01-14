Saprissa elige a su arquero para defender el marco contra Puntarenas

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, despejó las dudas en su primera alineación del Torneo de Clausura.

La principal incógnita es cuál guardameta será el estelar, al menos para esta noche en el partido contra Puntarenas.

Ante la salida de Esteban Alvarado, quien fue el titular de los morados, pero decidió poner fin a su carrera, el timonel puede echar mano de Minor Álvarez, recién contratado, o los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro.

Vladimir definió que Abraham Madriz sea el titular. Madriz venía como el segundo de Esteban Alvarado y recibe la gran oportunidad.

“Va a haber una linda competencia. Minor (Álvarez) obviamente tiene experiencia a nivel nacional e internacional, que puede transmitir de buena manera a nuestros muchachos más jóvenes como Abraham e Isaac. Creo que va a haber una competencia linda, y lo bueno es que todos son formados en Saprissa”, indicó Vladimir, la semana pasada, durante el día de medios que organizó la Unafut.

Quesada dejó claro que conforme avance el certamen determinará si Madriz, estelar de esta noche sigue con el puesto, o rotan para los próximos encuentros.

“Lo valoraremos conforme a su comportamiento y hablaremos con Róger Mora de esa posibilidad, o si, de alguna manera, debemos alternarlos”, dijo Vladimir Quesada.

Por su parte, el panameño Tomás Rodríguez y el nicaragüense Bancy Hernández -dos de los refuerzos para este torneo- recibieron el permiso de trabajo y estarán en banca a la espera de su debut.

1️⃣1️⃣ ¡VAMOS SAPRISSA! 💜🔥 Así jugaremos el primer partido del Campeonato Nacional 🔥 pic.twitter.com/TAA2ZuC32X — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 14, 2026

