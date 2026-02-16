Abraham Madriz deja atrás los silbidos para afianzarse en la portería de Saprissa

El portero Abraham Madriz tiene 21 años y se formó en las ligas menores del Deportivo Saprissa.

De ser silbado y cuestionado a convertirse en figura del Deportivo Saprissa. El guardameta Abraham Madriz tuvo una actuación sobresaliente en la victoria morada 0-1 frente al Municipal Liberia, en el estadio Edgardo Baltodano.

El meta saprissista fue determinante para que el conjunto capitalino mantuviera su marco en cero y llegara a 12 puntos, en la lucha por un puesto entre los cuatro equipos que clasifican a las semifinales.

“Sin duda, agradecerle al Señor que nos permite estar aquí. Fue un partido difícil, en un clima pesado, y al final logramos sacar los tres puntos, que era el objetivo del grupo”, comentó Madriz.

Abraham viene mostrando una gran evolución en su desempeño, ganando confianza y solidez bajo el marco.

“Logramos anotar el gol del triunfo en el cierre del partido; tuvimos que sufrir bastante y, bueno, Ariel (Rodríguez) la tuvo y la mandó a guardar”.

El guardameta, de 21 años, es consciente de que no ha sido fácil custodiar los tres palos del cuadro morado tras la salida de Esteban Alvarado; sin embargo, poco a poco se ha ido ganando el respeto de la afición.

“Lo más importante es el trabajo que estamos realizando. Uno es consciente de que el trabajo lo saca adelante y es por ese camino que debemos continuar”, manifestó Madriz.

Sobre el próximo compromiso del Saprissa, cuando recibirá el sábado a la Liga Deportiva Alajuelense, a las 8 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, el joven arquero dejó claro que deben continuar por la senda del triunfo para ganar confianza.

“Es importante para nosotros lo que se viene. Sabíamos que debíamos ganar y hoy es lo que hicimos, por lo que estamos motivados para enfrentar el clásico”, declaró Madriz.