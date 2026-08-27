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A sus 41 años, Daniel Colindres hace historia con un nuevo récord en el fútbol de Costa Rica

El atacante Daniel Colindres mantiene intacta su calidad y demuestra que está para imponer mas récords en el fútbol costarricense

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Por Felipe Castillo Carazo

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Debut de Paulo César Wanchope en el banquillo del Herediano; se enfrenta a Sporting FC por la Jornada 05 Apertura 2026
Daniel Colindres celebró con sus compañeros de Sporting en el Estadio Carlos Alvarado ante Herediano, el sábado 22 de agosto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Felipe Castillo Carazo

Felipe Castillo Carazo

Periodista deportivo desde el 2017 y licenciado en periodismo. Nativo de Limonal de Abangares, Guanacaste. Se ha desempeñado como periodista en prensa escrita y comunicador digital, con experiencia como jefe de prensa de un equipo de Primera División, coberturas de la Selección Nacional y el fútbol nacional en general.

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