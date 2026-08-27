A sus 41 años, Daniel Colindres hace historia con un nuevo récord en el fútbol de Costa Rica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Daniel Colindres celebró con sus compañeros de Sporting en el Estadio Carlos Alvarado ante Herediano, el sábado 22 de agosto.

La calidad de Daniel Colindres Solera sigue intacta a sus 41 años. El delantero de Sporting FC hizo historia al convertirse en el jugador más veterano en anotar en la máxima categoría del fútbol costarricense, escribiendo poco a poco su nombre en letras de oro.

Colindres agrandó su legado el pasado sábado 22 de agosto al marcarle un gol a Danny Carvajal, arquero del Club Sport Herediano. El nativo de El Llano de Alajuela selló el 0-3 definitivo de Sporting FC en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Ese tanto ante los florenses le permitió imponer un nuevo hito en el balompié nacional al anotar con 41 años, 7 meses y 12 días. Con esto superó la marca de Álvaro Saborío Chacón, quien ostentaba el récord desde 2023 con 41 años, 6 meses y 23 días, según datos de los estadígrafos Martín Soto y Gerardo Coto Cover para La Nación.

Con el número 26 en la espalda, Daniel se consolidó como uno de los referentes de Sporting FC, equipo dirigido por el argentino Andrés Carevic. Tras el logro, el atacante expresó su satisfacción.

“No es algo que buscaba, pero estoy muy contento. Agradecido con Dios por permitirme tener la constancia para competir a mi edad”, afirmó a La Nación.

En el actual Torneo Apertura 2026, el delantero gana protagonismo de manera progresiva: suma 40 minutos en dos partidos y ya registra una anotación, respaldando una trayectoria de más de 15 años en el fútbol profesional.

Su condición física y disciplina convierten a Colindres en un referente para las nuevas generaciones. En su currículo destaca su paso por clubes como Saprissa, Municipal Liberia, Puntarenas FC, Santos de Guápiles y dos equipos de Bangladés (Bashundhara Kings y Abahani Limited), donde también dejó huella.

Actualmente, el atacante lidera a un Sporting FC que se prepara para enfrentar este sábado 29 de agosto a Inter San Carlos a las 8:00 p. m. en el Estadio Puente Piedra de Grecia.