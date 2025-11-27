A sus 38 años, David Luiz hace historia y se convierte en el segundo jugador más veterano en marcar en la Champions League

El brasileño marcó ante el Mónaco con 38 años y se convirtió en el segundo jugador más longevo en anotar en la Champions.

David Luiz se convirtió en noticia al anotar un gol histórico para el Pafos de Chipre, durante el empate 2-2 frente al Mónaco, en un partido decisivo por la Liga de Campeones. Con 38 años, el defensor brasileño se posicionó como el segundo jugador más veterano en marcar en la historia del torneo.

El empate se registró este miércoles y mantuvo con vida al conjunto chipriota en su lucha por avanzar a la siguiente fase del campeonato continental. El tanto de David Luiz no solo significó un punto clave para su equipo, también marcó un hito estadístico.

En la clasificación de los goleadores de mayor edad en la Champions, solo el portugués Pepe supera al brasileño, con un gol anotado a los 40 años.

Este nuevo logro se une a una curiosidad que resalta la longevidad de su carrera. En el momento en que David Luiz debutó en la Champions el 28 de noviembre de 2007 con el Benfica, el Pafos aún no existía como club profesional. Esta institución fue fundada años más tarde, el 10 de junio de 2014.

Desde entonces, el brasileño ha recorrido un camino extenso que lo llevó a mantenerse como protagonista en competencias de alto nivel, incluso en una etapa avanzada de su carrera.

El gol ante el Mónaco no solo permitió al equipo mantenerse en la pelea, también amplió la lista de hitos alcanzados por el zaguero en su trayectoria internacional.

