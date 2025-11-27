Puro Deporte

A sus 38 años, David Luiz hace historia y se convierte en el segundo jugador más veterano en marcar en la Champions League

David Luiz anotó con el Pafos en Champions y superó una marca que parecía inalcanzable para su edad

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arsenal's Brazilian defender David Luiz gestures to supporters on the pitch after the English Premier League football match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London on August 17, 2019. - Arsenal won the game 2-1. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
El brasileño marcó ante el Mónaco con 38 años y se convirtió en el segundo jugador más longevo en anotar en la Champions. (DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDavid LuizChampions League
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.