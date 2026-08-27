A Ronaldo Cisneros le sobran motivos para terminar eufórico y va por más

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros se llenó la boca de gol al anotarle en dos ocasiones al Plaza Amador de Panamá.

Ronaldo Cisneros marcó desde el punto de penal para volver a darle aliento a sus aficionados y, al minuto 78, hizo estallar de alegría el Alejandro Morera Soto con el gol que selló el pase de Alajuelense a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El mexicano anotó dos tantos. El primero llegó cuando el juego estaba 1-1: desde el manchón blanco puso en ventaja a los rojinegros y, al final, concretó el 3-1.

“Estoy contento con la victoria, por la clasificación, por el primer lugar en el grupo. Estoy feliz por la entrega y porque este equipo tiene muchas ganas de trascender, de hacer historia, y vamos paso a paso”, dijo Cisneros al final del encuentro contra Plaza Amador, en la entrevista flash de ESPN.

Ronaldo añadió que, desde el primer minuto, tenían la convicción de ganar, pero eran conscientes de que no sería sencillo, porque el cuadro canalero sabe complicar.

“Estábamos ante un gran rival; el año pasado vino a sacar los tres puntos. El primer tiempo fue parejo, porque no aprovechamos las oportunidades que tuvimos y, en el segundo, fuimos contundentes”, indicó Ronaldo, quien lamentó el tanto que logró Plaza Amador.

“Por ahí tuvimos alguna desatención en el gol que recibimos, pero el balance es muy positivo para nosotros”, señaló Ronaldo.

Sobre sus anotaciones, el delantero mexicano agradeció el respaldo de sus compañeros.

“Estoy muy contento, porque si anoto es porque los compañeros hacen un gran trabajo. Me pusieron de cara al gol en varias acciones y estoy agradecido. De mi parte, quiero seguir colaborando y sumando”, destacó Ronaldo Cisneros.

¿PERO QUÉ HICISTE, PORTERO?



Cisneros empuja el balón en la línea luego de un HORROR de Allen. ¡LA LIGA ESTÁ EN CUARTOS!



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