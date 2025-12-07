Puro Deporte

¿A quiénes llevó Alajuelense a San Carlos? Así se despeja la incógnita

Esta es la alineación de Liga Deportiva Alajuelense para enfrentar el partido contra San Carlos

Por Fanny Tayver Marín
Charles Forstner debutará en Primera División con Liga Deportiva Alajuelense; mientras que el delantero Luis Rodríguez se encuentra en la suplencia.
Charles Forstner debutará en Primera División con Liga Deportiva Alajuelense; mientras que el delantero Luis Rodríguez se encuentra en la suplencia. Foto: (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)







