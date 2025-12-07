¿A quiénes llevó Alajuelense a San Carlos? Así se despeja la incógnita

Charles Forstner debutará en Primera División con Liga Deportiva Alajuelense; mientras que el delantero Luis Rodríguez se encuentra en la suplencia. Foto:

Liga Deportiva Alajuelense encarará el partido contra San Carlos con un equipo alterno, integrado por caras diferentes a las habituales, como era de esperarse, al tratarse, entre comillas, de un juego de trámite.

Óscar “Macho” Ramírez decidió que varias figuras tengan descanso este sábado. Y a esa decisión, hay que sumarle que Alexis Gamboa y Rashir Parkins no se encuentran habilitados para esta última jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

Ellos dos deben purgar un partido de suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas. Mientras que Rónald Matarrita, quien tiene cuatro amonestaciones, tampoco forma parte de la comitiva rojinegra que se trasladó a Ciudad Quesada.

Los manudos tratan de estirar el tiempo para recuperar fuerzas, después del intenso trajín de los últimos días y máxime luego de hacerle frente al partido del miércoles en Guatemala, que implicó mucho desgaste por los tiempos extra y los penales para la conquista del tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Liga procura descansar al grueso de su equipo y alistarse para las semifinales. A mitad de semana, los manudos visitarán a un rival que se definirá hasta este domingo 7 de diciembre. Lo único cierto es que Alajuelense jugará en “semis” contra el club que quede en el cuarto lugar de la fase regular.

Eso implica que el contrincante de Alajuelense en la lucha por el pase a la final puede ser Cartaginés, Liberia, Pérez Zeledón o Herediano.

Pero antes de eso, Alajuelense requiere cumplir con el partido de este sábado en Ciudad Quesada, al que no podía acudir con el alto rendimiento en su totalidad, porque según el reglamento, en cancha tienen que estar al menos siete jugadores inscritos con el primer equipo.

La alineación titular de la Liga sera: Johnny Álvarez, Deylan Paz, Santiago Van der Putten, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Charles Forstner, Aarón Salazar, Diego Campos, Tristán Demetrius, Doryan Rodríguez y Jeison Lucumí.

Además, Óscar Ramírez dejó en la suplencia a Bayron Mora, Víctor Maroto, John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Isaac Badilla, Farbod Samadián, Alejandro Bran, Ethan Barley, Roy Bustos y Luis Rodríguez.

Este sábado debuta en la máxima categoría Charles Forstner, un volante de 18 años, que mide 1,74 metros y tiene cinco años de pertenecer a Alajuelense.

Víctor Maroto y Roy Bustos ya han tenido convocatorias, pero no han debutado en la máxima categoría; mientras que Ethan Barley hasta ahora fue llamado al primer equipo.

En el caso del atacante Luis Rodríguez, su debut en Primera División fue el 30 de noviembre del 2024 ante Guanacasteca, en el Estadio Chorotega.

