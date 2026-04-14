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¿A qué hora es el PSG vs. Liverpool por la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El PSG se mide al Liverpool con el objetivo de sellar su boleto a las semifinales de la Champions League

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Por Juan Diego Villarreal
Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele (L) fights for the ball with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Liverpool FC at the Parc des Princes stadium in Paris on April 8, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
El frances Ousmane Dembele y el defensor Virgil van Dijk (der.), se verán las caras nuevamente este martes, en el duelo Liverpool vs.PSG, por la Champions League. (FRANCK FIFE/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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