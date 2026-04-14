¿A qué hora es el PSG vs. Liverpool por la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El frances Ousmane Dembele y el defensor Virgil van Dijk (der.), se verán las caras nuevamente este martes, en el duelo Liverpool vs.PSG, por la Champions League.

El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, buscará este martes 14 de abril confirmar su boleto a las semifinales cuando se mida al Liverpool de Inglaterra.

Los franceses triunfaron 2-0 en el Parque de los Príncipes, en París, donde fueron superiores ante un conjunto inglés que no tuvo respuesta frente al buen juego de los dirigidos por el técnico Luis Enrique.

El seis veces campeón de Europa, el Liverpool, sigue con vida en la competición gracias a la falta de puntería del PSG y ahora se aferra a la mística de su estadio para intentar la remontada, según indicó AFP.

“Depende de nosotros estar en la mejor forma posible para hacer que el martes sea una noche especial”, dijo el capitán Virgil van Dijk.

¿A qué hora se jugará el Liverpool vs. Paris Saint-Germain?

El compromiso está pactado para las 8 p. m., hora de Inglaterra, en el estadio Anfield, en Liverpool.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. Estados Unidos (PT)

1 p. m., México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT).

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT).

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET).

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN 2, así como en la plataforma Disney+.