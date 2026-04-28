Puro Deporte

¿A qué hora es el PSG vs. Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El PSG y el Bayern Múnich se miden por el juego de ida de las semifinales de la Champions League

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Champions League Semifinales PSG vs. Bayern Múnich Ousmane Dembelé Harry kane 27 de abril del 2026 AFP
Ousmane Dembelé y Harry Kane son las cartas ofensivas del PSG y Bayern Múnich, en las semifinales de la Champions League. (AFP/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueSemifinalesPSG Bayern Múnich
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.