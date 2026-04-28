¿A qué hora es el PSG vs. Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

Ousmane Dembelé y Harry Kane son las cartas ofensivas del PSG y Bayern Múnich, en las semifinales de la Champions League.

Luego de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Liverpool, el PSG afronta un reto aún mayor cuando reciba este martes 28 de abril al Bayern Múnich, en el juego de ida de las semifinales de la Champions League.

El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa, frente al flamante monarca de la Bundesliga —que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos de final—, se perfila como una final anticipada entre dos de los grandes favoritos para levantar la “Orejona”.

“Estamos preparados para jugar esta semifinal ante el mejor equipo de Europa, pero somos los vigentes campeones y queremos seguir siéndolo”, declaró el español Luis Enrique en declaraciones a la agencia AFP.

Por su parte, el técnico del Bayern, Vincent Kompany, aseguró que su equipo —que solo ha perdido dos veces en todas las competiciones esta temporada— está lo suficientemente trabajado como para funcionar sin que él esté en la banca, debido a una suspensión.

“No me sorprendió verles ganar la Liga de Campeones (PSG) al final de la pasada temporada, para nada. Sin embargo, nosotros contamos con Harry Kane, quien está envejeciendo como el buen vino”, comentó Kompany a la agencia AFP

¿A qué hora se jugará el Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich?

El compromiso está pactado para las 9 p. m., hora de París, Francia, y se disputará en el Parque de los Príncipes.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. en Estados Unidos (PT).

1 p. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT).

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT)

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET).

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN, así como en la plataforma Disney+.

El PSG y el Bayern Múnich se miden por el juego de ida de las semifinales de la Champions League.