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¿A qué hora es el Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El Bayern Múnich y el Real Madrid disputan un boleto a las semifinales de la Champions League

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Por Juan Diego Villarreal
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (L) shoots challenged by Real Madrid's Brazilian defender #03 Eder Militao during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Real Madrid CF and FC Bayern Munich at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on April 7, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
El inglés Harry Kane y el brasileño Eder Militao (der.), se volverán a ver las caras este miércoles cuando el Bayern Múnich enfrente al Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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