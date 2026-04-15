¿A qué hora es el Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El inglés Harry Kane y el brasileño Eder Militao (der.), se volverán a ver las caras este miércoles cuando el Bayern Múnich enfrente al Real Madrid, por los cuartos de final de la Champions League.

El Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid este miércoles 15 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con una ventaja de 2-1, por lo que espera sacar provecho de su condición de local.

Los bávaros sorprendieron a los merengues en el estadio Santiago Bernabéu y ahora esperan mantener la ventaja ante un rival herido en su orgullo y que busca salvar una temporada en la que podría quedarse sin títulos.

“Una de las cosas que intento recalcar todo el tiempo es que tenemos mucho respeto por este Real Madrid”, aseguró este martes Vincent Kompany en la rueda de prensa previa al encuentro en Múnich, según consignó la agencia AFP.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, declaró n AFP, que espera la reacción de sus jugadores.

“Si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en ganar y remontar, creo que somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca”, sentenció Arbeloa.

¿A qué hora se jugará el Bayern Múnich vs. Real Madrid?

El compromiso está pactado para las 9 p. m., en el estadio Allianz Arena.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. en Estados Unidos (PT).

1 p. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT).

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT).

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET).

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN 1, así como en la aplicación Disney+.