¿A qué hora es el Bayern Múnich vs. PSG por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El delantero colombiano Luis Diaz y el volante georgiano Khvicha Kvaratskhelia serán dos de las figuras de la semifinal de Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG.

Luego de protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la Champions League en la historia, el Bayern Múnich recibirá al Paris Saint Germain en el juego de vuelta de las semifinales del torneo.

El PSG derrotó en la ida al gigante bávaro 5-4 en el Parque de los Príncipes, en un duelo memorable que aún se mantiene en la retina de los amantes del fútbol.

El Bayern Múnich va en busca de la remontada para clasificar a su final número 12.

En las anteriores 11, ganó seis y perdió cinco. Su última “Orejona” fue en 2020, cuando precisamente derrotó 1-0 al PSG. El arquero del cuadro francés era el costarricense Keylor Navas, quien disputó su última final de Champions tras ganar tres con el Real Madrid.

Por su parte, el PSG, actual campeón de la Champions y dirigido por el español Luis Enrique, buscará encarrilar su segunda final consecutiva e intentar conquistar un histórico doblete, tras haber perdido la edición de 2020.

Tanto el español Luis Enrique como el francés Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, son considerados dos de los mejores entrenadores de Europa, tras llevar a sus equipos al máximo nivel con un fútbol espectacular y volcado al ataque, que tendrán ocasión de volver a exhibir el miércoles en la vuelta de semifinales.

La final de la Champions League de la temporada 2025-2026 se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Inaugurado en 2019, tiene una capacidad de 67.215 espectadores.

¿A qué hora se jugará el Bayern Múnich vs. Paris Saint Germain? Copiado!

El compromiso está pactado para las 9 p. m., hora de Berlín, Alemania, y se disputará en el Allianz Arena.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. en Estados Unidos (PT)

1 p. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT)

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT)

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en su canal ESPN, así como en la plataforma Disney+.