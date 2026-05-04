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¿A qué hora es el Bayern Múnich vs. PSG por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El Bayern Múnich y el Paris Saint Germain definirán el segundo clasificado a la final de la Champions League 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Bayern Munich's Colombian forward Luis Diaz fights for the ball with Paris Saint-Germain's Georgian forward #07 Khvicha Kvaratskhelia during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris on April 28, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
El delantero colombiano Luis Diaz y el volante georgiano Khvicha Kvaratskhelia serán dos de las figuras de la semifinal de Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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