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¿A qué hora es el Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El juego de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid se jugará este miércoles

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Por Juan Diego Villarreal
Laminel Yamal
Lamine Yamal es sin duda la figura del Barcelona que busca su boleto a la final de la Champions. (FADEL SENNA/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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