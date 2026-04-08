¿A qué hora es el Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

Lamine Yamal es sin duda la figura del Barcelona que busca su boleto a la final de la Champions.

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 8 de abril en los cuartos de final de la Champions League 2026.

Sin duda, el duelo entre catalanes y colchoneros es uno de los más llamativos, debido a su historial en la Liga Española, por lo que acaparará la atención del planeta fútbol.

El fin de semana, los azulgranas derrotaron 2-1 a los de la capital y se afianzaron en el liderato de la Liga Española con 76 puntos,mientras el Real Madrid tiene 69.

¿A qué hora se jugará el Barcelona vs. Atlético de Madrid en España?

El compromiso está pactado para las 8 p. m. de España, en el estadio Camp Nou de Barcelona.

En América estos son los horarios para seguir el partido

• 1 p. m. en Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

• 2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.

• 3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y Venezuela.

• 4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá observar por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN 1, así como en la aplicación Disney+.