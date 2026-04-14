¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

Los delanteros Lamine Yamal y Julián Álvarez serán figuras del Barcelona y el Atlético de Madrid, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El FC Barcelona llega contra las cuerdas este martes 14 de abril, al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, luego de caer en casa 0-2 ante el Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou.

Los colchoneros, que ya eliminaron a los catalanes de la Copa del Rey, tendrán la ventaja de jugar como locales, con un marcador que incluso les permite avanzar a las semifinales con una derrota por un gol o con un empate.

Los azulgranas no contarán con el defensor Pau Cubarsí, expulsado en el compromiso anterior, por lo que el uruguayo Ronald Araujo sería titular.

A favor del Atlético figura que los colchoneros no han perdido el partido en casa en ninguna de las 20 eliminatorias europeas que han jugado con Diego Pablo Simeone al frente del equipo.

¿A qué hora se jugará el Barcelona vs. Atlético de Madrid en España?

El compromiso está pactado para las 9 p. m. en España, en el estadio Metropolitano, en Madrid.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. Estados Unidos (PT)

1 p. m., México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT).

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT).

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET).

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN 1, así como en la aplicación Disney+.