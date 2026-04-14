Puro Deporte

¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El Barcelona buscará una milagrosa remontada ante el muro del Atlético de Madrid, por los cuartos de fnal de la Champions League

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal (L) vies for the ball with Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid at Camp Nou Stadium in Barcelona on April 8, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Los delanteros Lamine Yamal y Julián Álvarez serán figuras del Barcelona y el Atlético de Madrid, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. (LLUIS GENE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueBarcelonaAtlético de MadridCuartos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.