¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Arsenal por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El delantero Julián Álvarez y el volante Declan Rice serán determinantes en el duelo entre el Atlético de Madrid y Arsenal, por las semifinales de Champions League.

El Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentarán este miércoles 29 de abril en el juego de ida de las semifinales de la Champions League.

Bajo el mando del técnico argentino Diego Pablo Simeone, los colchoneros eliminaron al FC Barcelona y ahora buscarán una nueva final en procura del título que se le ha negado al “Cholo”, tras conquistar la Liga Española y la Europa League.

Los españoles llegaron a las finales de 2014 y 2016 ante sus vecinos del Real Madrid. En la primera oportunidad cayeron 4-1 en la prórroga, mientras que en la segunda, tras empatar 1-1, perdieron en los penales 5-3.

Por su parte, el Arsenal, dirigido por el español Mikel Arteta y líder de la Premier League, confía en mantener su paso firme en la Champions, tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa y mantenerse invicto, con un balance de 10 victorias y dos empates, según indicó AFP.

Los Gunners buscan su segunda final de Champions, luego de disputar la de la temporada 2005-2006, cuando cayeron en París, Francia, ante el FC Barcelona con marcador de 2-1.

¿A qué hora se jugará el Atlético de Madrid vs. Arsenal?

El compromiso está pactado para las 9 p. m., hora de Madrid, España, y se disputará en el estadio Metropolitano.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. en Estados Unidos (PT)

1 p. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT)

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT)

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en su canal ESPN, así como en la plataforma Disney+.