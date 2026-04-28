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¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs. Arsenal por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal, en el juego de ida de las semifinales de la Champions League

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Por Juan Diego Villarreal
Championes League Semifinales 2026 Atlético de Madrid Julián Álvarez Arsenal Declan Rice 27 de abril del 2026 AFP
El delantero Julián Álvarez y el volante Declan Rice serán determinantes en el duelo entre el Atlético de Madrid y Arsenal, por las semifinales de Champions League. (AFP/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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