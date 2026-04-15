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¿A qué hora es el Arsenal vs. Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El Arsenal espera mantener su invicto en la Champions League y avanzar a semifinales frente al aguerrido Sporting de Lisboa

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Por Juan Diego Villarreal
Sporting Lisbon's Portuguese forward #17 Francisco Trincao (L) and Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice fight for the ball during the UEFA Champions League quarter final first leg football match between Sporting CP and Arsenal at Jose Alvalade stadium in Lisbon on April 7, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
El portugués Francisco Trincao y el inglés Declan Rice (der.), serán figuras en el compromiso entre Arsenal y el Sporting de Lisboa, por los cuartos de final de la Champons League. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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