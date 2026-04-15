¿A qué hora es el Arsenal vs. Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El portugués Francisco Trincao y el inglés Declan Rice (der.), serán figuras en el compromiso entre Arsenal y el Sporting de Lisboa, por los cuartos de final de la Champons League.

El Arsenal de Inglaterra, líder de la Premier League y el mejor equipo de la primera fase de la Champions League, espera este miércoles 15 de abril sellar su boleto a las semifinales del torneo cuando se mida al Sporting de Lisboa.

Para el técnico español Mikel Arteta, es una gran oportunidad para demostrar el buen rendimiento del equipo. Los Gunners ganaron 0-1 en el partido de ida, por lo que tienen todo a su favor para avanzar en la llave.

“No tengo miedo, en absoluto. Nada de miedo, solo fuego; eso es lo que quiero ver en los jugadores, en la gente, en mí, porque la oportunidad es increíble”, dijo en conferencia de prensa en referencia al posible doblete de Champions League y Premier League, nunca logrado por el club, según consignó la AFP.

El Arsenal vive una Champions 2025-2026 inédita, en la que los londinenses no han perdido en sus once partidos esta temporada (10 victorias y 1 empate).

Por su parte, el Sporting de Lisboa, al mando del luso Rui Borges, no pierde la fe de poder remontar, como ya lo hizo en la serie anterior frente al Bodø/Glimt de Noruega, luego de caer en la ida 3-0 y ganar 5-0 en la vuelta.

Borges tendrá de regreso a su capitán, el danés Morten Hjulmand, para el centro del campo, luego de cumplir un partido de suspensión, por lo que contaría con plantel completo, sumado al posible retorno del portugués Geovany Quenda. Además, espera que el colombiano Luis Javier Suárez se reencuentre con el gol, indicó AFP.

¿A qué hora se jugará el Arsenal vs. Sporting de Lisboa?

El compromiso está pactado para las 8 p. m., en el estadio Emirates Stadium, de Londres.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. en Estados Unidos (PT).

1 p. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT).

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT).

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET).

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en el canal ESPN 2, así como en la aplicación Disney+.