¿A qué hora es el Arsenal vs. Atlético de Madrid por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El francés Antoine Griezmann, del Atlético Madrid, es marcado por el defensor brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes, en el juego de ida de la Champions League.

El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentarán este martes 5 de mayo en el juego de vuelta de las semifinales de la Champions League, luego de haber empatado 1-1 en el partido de ida, en un compromiso muy equilibrado.

Los colchoneros, bajo el mando del argentino Diego Simeone, aspiran a su cuarta final de Champions, tras disputarla en 1974 y en las temporadas 2014 y 2016, cuando fueron dirigidos por el estratega sudamericano.

El Cholo Simeone aseguró este lunes que tiene clara su hoja de ruta para vencer al Arsenal en Londres y avanzar a la gran final.

“La idea, obviamente, la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y que ete martes podamos hacer un gran partido. Intentaremos jugar el partido que se necesita, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que se requiere”, añadió el técnico rojiblanco.

Mientras tanto, el Arsenal, dirigido por el español Mikel Arteta, aspira a mantener su invicto en la Champions durante la campaña 2025-2026, en la que suma un récord de 10 victorias y tres empates, y volver a una final dos décadas después.

“Es un sueño para nosotros tener la posibilidad de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente, algo que no hemos vivido desde hace muchísimos años. Hemos trabajado mucho como club y como equipo para, después de 20 años, estar otra vez en esta posición”, explicó Arteta a la AFP.

La final de la Champions League de la temporada 2025-2026 se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Inaugurado en 2019, tiene una capacidad de 67.215 espectadores.

¿A qué hora se jugará el Atlético de Madrid vs. Arsenal? Copiado!

El compromiso está pactado para las 8 p. m., hora de Londres, Inglaterra, y se disputará en el Emirates Stadium.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

12 p. m. en Estados Unidos (PT)

1 p. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT)

2 p. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT)

3 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

4 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, en su canal ESPN, así como en la plataforma Disney+.