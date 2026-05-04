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¿A qué hora es el Arsenal vs. Atlético de Madrid por las semifinales de la Champions League 2026 en Costa Rica y otros países?

El Arsenal y el Atlético de Madrid van este martes por un boleto a la final de la Champions League 2026, a realizarse en Hungría

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Por Juan Diego Villarreal
Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes challenges Atletico Madrid's French forward #07 Antoine Griezmann during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Club Atletico de Madrid and Arsenal at the Metropolitano stadium in Madrid on April 29, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
El francés Antoine Griezmann, del Atlético Madrid, es marcado por el defensor brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhaes, en el juego de ida de la Champions League. (JAVIER SORIANO/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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