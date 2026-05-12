A Noelia Bermúdez le duele lo que pasó en Alajuelense: ‘Esta era no merecía terminar así’

Noelia Bermúdez asegura que las leonas pondrán todo de su parte para que dentro de unos meses, Liga Deportiva Alajuelense esté de nuevo peleando un título.

Noelia Bermúdez es de las pocas integrantes de Liga Deportiva Alajuelense que se han pronunciado en redes sociales luego de que la noche del 11 de mayo se desmoronó el sueño de las leonas de alcanzar la décima corona en fila en el fútbol femenino.

La guardameta de la Liga sintió una gran frustración cuando en un tiro libre de Sara Renny Buchanan la pelota picó e ingresó en su portería.

Ocurrió en esa semifinal a partido único contra Dimas Escazú, en la que el arco se les cerró a las leonas y la propia Noelia perdió la cabeza.

María Fernanda Figueroa no la dejaba realizar un saque de puerta; cuando al final lo consiguió, la guardameta fuera de sí se acercó a la atacante de Dimas Escazú, la empujó y la botó, ganándose la tarjeta roja directa.

Sobre eso en sí, Noelia Bermúdez no se pronunció, sino que lo hizo sobre el significado de que Alajuelense perdió el partido que no debía en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

“Fueron casi seis años maravillosos, de alegrías y recuerdos imborrables. Años en los que disfrutamos y en los que intentamos dejar estos colores en lo más alto. Perder duele, pero perder con esta camiseta duele el doble y lo que estamos sintiendo en este momento nos quiebra”, apuntó Noelia Bermúdez en un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.

Aprovechó para decirle “infinitas gracias” a esas personas que las han acompañado en el camino, que un día dijeron que no caminarían solas, que ellas nunca más volverían a jugar en silencio y que lo han cumplido.

“Pedirles disculpas a ustedes por lo sucedido al final, esta era no merecía terminar así pero esperamos en unos meses volver a llenarlos de alegrías y llevar al Morera la 10 que tanto anhelamos”, escribió Noelia Bermúdez en ese mensaje.

El lunes por la noche, en medio del trago amargo, Lixy Rodríguez atendió a los medios de comunicación en el Estadio Nicolás Macís.

“Todo el equipo quería ganar, queríamos la décima para la institución, para el equipo. Yo creo que nos lo merecíamos, pero bueno, Dimas Escazú también vino a hacer su trabajo, está en su casa y yo creo que por ahí tiene ventaja. Y felicitarlas a ellas y a Saprissa que van a disputar la final”, comentó Lixy Rodríguez.

La Liga coleccionó nueve títulos en fila y ahora habrá un nuevo campeón en el fútbol femenino.

Dimas Escazú accedió a la final por segundo torneo corto consecutivo; mientras que Saprissa FF intentará quedarse con un cetro que no consigue desde 2018.

La corona está en el aire y la final a partido único será el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., en el Estadio Nicolás Macís. En caso de empate, habría tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.