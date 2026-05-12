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A Noelia Bermúdez le duele lo que pasó en Alajuelense: ‘Esta era no merecía terminar así’

La guardameta de Liga Deportiva Alajuelense es de las pocas jugadoras que se han pronunciado tras la eliminación de las leonas

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Por Fanny Tayver Marín
Noelia Bermúdez asegura que las leonas pondrán todo de su parte para que dentro de unos meses, Liga Deportiva Alajuelense esté de nuevo peleando un título.
Noelia Bermúdez asegura que las leonas pondrán todo de su parte para que dentro de unos meses, Liga Deportiva Alajuelense esté de nuevo peleando un título. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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