A José Saturnino Cardozo le saturan las redes desde México, Costa Rica y Paraguay: este es el motivo

José Saturnino Cardozo recibía mensajes a cada instante desde México; también permaneció muy solicitado en Costa Rica y no podía faltar que lo contactaran desde Paraguay.

¿Por qué tantas personas lo buscaban con insistencia? La razón es simple y se resume en que muchos de los que le tienen estima y aprecio sabían bien que el jueves 19 de marzo llegó a 55 años.

Alexis Vega, el delantero de la Selección de México e integrante de la planilla actual de Toluca le escribió en Instagram: “Feliz cumpleaños al jefe de jefes... Abrazo grande”.

Mientras que el Toluca como tal, en donde José Saturnino Cardozo escribió tanta historia para convertirse en leyenda como el “Diablo Mayor” no pasó por alto su día y el club le deseó un feliz cumpleaños.

Lo mismo hizo el exfutbolista y ahora entrenador Gabriel Velasco, quien anotó: “Feliz cumpleaños a uno de los entrenadores que más marcó mi carrera”.

Por su parte, el exjugador y técnico Jerry Flores también lo festejó.

Paraguay lo vio nacer, en México lo adoptaron y lo quieren como uno de los mejores extranjeros que ha pasado por el fútbol de ese país. Y en Costa Rica, el Municipal Liberia no es la excepción.

Todo el equipo le cantó el “Cumpleaños Feliz”, en el restaurante Caballo Blanco, donde le tenían una sorpresa: un pastel para celebrar la vida de su técnico.

Y en su Facebook, el equipo publicó este mensaje: “¡Hoy celebramos a uno de los nuestros! Feliz cumpleaños profe Cardozo, una figura que ha dejado huella dentro y fuera de la cancha. Tu liderazgo, pasión y compromiso siguen siendo inspiración para todo el equipo y la afición aurinegra. ¡Que este nuevo año venga lleno de éxitos, salud y muchas alegrías! A seguir haciendo historia”.