A Francisco Calvo lo vacilaron por el golazo, pero demostró ser un especialista

Francisco Calvo le puso la cereza al pastel en la victoria de la Selección de Costa Rica 4-1 contra Nicaragua.

Como suele suceder en las acciones de táctica fija, Francisco se sumó al ataque y, en tiempo añadido, no solo selló el triunfo al marcar el cuarto tanto, sino que hizo un golazo de chilena.

Pocas veces se ve una conquista de esta calidad, y más extraño es observar que lo haga un defensa.

Por lo general, las chilenas quedan para los delanteros o algún volante que se suma al ataque, pero cuando es un defensa quien anota, se espera un cabezazo, o que pesque un rebote dentro del área.

💥



Golazo de chilena de Francisco Calvo. Hace casi un año, el 15 de octubre de 2024, también anotó de chilena ante Guatemala en la Nations League.



🎥 @TelemundoSports pic.twitter.com/Ixr81CGaff — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 14, 2025

Calvo se salió del molde de los zagueros y se lució con una chilena que arrancó los aplausos de los aficionados.

Al final del compromiso ante la escuadra nicaragüense, Calvo aseguró que los compañeros compartieron su alegría, pero también lo vacilaron por la chilena.

“Lo celebramos con todo. Usted ve cómo los de la banca se levantan, es una unión de grupo muy bonita. Al final, que lo sientan como yo lo siento vale mucho. Si te joden, molestan por la forma en que anoté, pero no pasa nada, es parte del éxtasis del momento al hacer un gol así (de chilena)”, dijo Calvo.​

Quizá a Francisco le expresaron que tuvo suerte, pero el zaguero demostró que puede ser un especialista en ese tipo de jugadas, porque a Guatemala, en el INS Estadio, también le anotó con una chilena.

“Estoy agradecido con Dios por el gol, se siente bonito anotar en un partido de este tipo, en eliminatorias”, expresó Calvo.​

Francisco comentó que ahora viene un trabajo individual, pero pensando siempre en la Selección.

“Volvemos a nuestros clubes y debemos prepararnos de la mejor manera: alimentarnos bien, tener los tiempos de descanso y recuperación, pero, sobre todo, rendir para regresar con la mejor versión a la Tricolor”, señaló Calvo.

Francisco Calvo, defensa de la Selección de Costa Rica, se lució con el gol que marcó de chilena contra Nicaragua. (JOHN DURAN/John Duran)

Francisco Calvo resaltó que, para los juegos contra Haití y Honduras, en el cierre de la ruta mundialista, el plantel va a llegar en buena forma.

“Le garantizo que para las fechas de noviembre, todo el equipo quiere estar de la mejor manera. Son 30 días con mucha ansiedad para volver a vestir la camiseta, porque estamos a dos partidos de clasificar a un séptimo mundial y se me eriza la piel, porque sueño con ir a otra Copa del Mundo y cumplirle el sueño a mi hijo, a mi familia, a toda la afición y a todo el país”, aseguró Calvo.

El defensa añadió que, siempre que están lejos de la Selección, el cuerpo técnico está en contacto con todos.“Antes de esta fecha, yo tuve dos videos con ellos, e imagino que los compañeros también.

El cuerpo técnico siempre está en modo Selección y nosotros, igual, estamos enfocados en lo que viene”, dijo Francisco.

La Selección de Costa Rica vuelve a escena en las últimas dos fechas de la eliminatoria: el 13 de noviembre de visita contra Haití, en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao, juego que será a las 6 p.m.; y cinco días después, en el INS Estadio de La Sabana, recibe a Honduras, en compromiso que se efectuará a las 7 p.m.