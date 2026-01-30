Welmer Ramos, exministro y exdiputado del PAC, da su adhesión a Álvaro Ramos

Welmer Ramos, exministro de Economía y excandidato presidencial del PAC, anunció su adhesión a la candidatura de Álvaro Ramos, del PLN, de cara a las elecciones del 1.° de febrero.

Welmer Ramos, exministro de Economía y exdiputado (2018-2022) del Partido Acción Ciudadana (PAC), dio su adhesión al candidato presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), de cara a las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.

“He visto en él inteligencia sin soberbia, carácter sin gritos y una historia de vida que demuestra saber levantarse y salir adelante. Por eso, mi voto y mi apoyo son para él”, indicó el exministro sobre Álvaro Ramos a La Nación.

Su adhesión al candidato del PLN se da luego de que el PAC quedara severamente debilitado en las elecciones presidenciales del 2022, en las que Welmer Ramos también fue candidato presidencial por esa agrupación.

En esos comicios, el PAC, tras gobernar durante dos periodos consecutivos, obtuvo apenas un 0,66% de los votos y, por primera vez desde que logró ingresar una bancada legislativa en el periodo 2002-2006, quedó sin representación en el Congreso.

Consultado sobre su situación actual dentro de esa agrupación, Ramos no respondió consultas sobre si aún milita en el PAC ni sobre las razones para no apoyar a Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Welmer Ramos explica su adhesión

Según el exministro, su respaldo al aspirante del PLN se debe a que Álvaro Ramos es “un ciudadano libre de compromisos políticos añejos”. Añadió que el candidato entiende que el progreso solo tiene sentido si mejora la vida de las personas.

Además, afirmó que Ramos cuenta con el conocimiento para enderezar el rumbo del país y con el coraje para enfrentar intereses que otros prefieren callar.

Según indicó el candidato del PLN “no vende frases vacías”, sino que propone cambios reales en beneficio de todos, con responsabilidad y compromiso social.

“Cuando muchos se acomodan, Álvaro Ramos se atreve a cambiar la política de verdad”, agregó.

Este medio consultó a la campaña de Álvaro Ramos sobre su reacción ante la adhesión de Welmer Ramos. Al cierre de esta nota, la consulta se mantenía en trámite.