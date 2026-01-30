Política

Welmer Ramos, exministro y exdiputado del PAC, da su adhesión a Álvaro Ramos

El excandidato presidencial aseguró que respalda a Álvaro Ramos por su capacidad para enderezar el rumbo del país

Por Cristian Mora
Welmer Ramos, exministro de Economía y excandidato presidencial del PAC, anunció su adhesión a la candidatura de Álvaro Ramos, del PLN, de cara a las elecciones del 1.° de febrero. (Alonso Tenorio)







Elecciones 2026Álvaro RamosPLNWelmer Ramos
