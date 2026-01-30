A dos días de votar y en dos minutos, así fue el mensaje final de los candidatos en el último debate de la campaña 2026 (Videos)

A partir de la noche de este jueves, inicia una corta cuenta regresiva para las elecciones que definirán a la persona que liderará Costa Rica durante los siguientes cuatro años. El último debate de esta campaña electoral, convocado por Teletica, abrió un espacio al final de la discusión política para que los cinco candidatos presentes brindaran sus mensajes finales a la audiencia.

En dos minutos, y a tan solo dos días de los comicios, los candidatos lanzaron un último llamado al voto desde el estudio Marco Picado, en La Sabana.

Ariel Robles

Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), afirmó que Costa Rica hoy tiene la oportunidad de romper el ciclo de los últimos años. “No tenemos que seguir con el gobierno autoritario que tenemos. Tampoco tenemos que volver al pasado del PAC, de Liberación, de la Unidad Social Cristiana, que no tienen conciencia de la realidad que viven muchas personas”, aseveró.

El candidato dijo estar consciente de las necesidades médicas, laborales, de seguridad y de las dificultades que afrontan los jóvenes actualmente. “Salgan a votar por el Frente Amplio en las dos papeletas. Así como hemos liderado la oposición, lo vamos a hacer en la segunda ronda electoral ganando el Gobierno”, concluyó.

Este fue el mensaje final de Ariel Robles (FA) en el debate de Teletica

Claudia Dobles

Por su parte, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Acción Ciudadana, indicó que Costa Rica requiere de un liderazgo que quiera construir puentes y no quemarlos, que no busque culpables y que, por el contrario, resuelva y ejecute. “Vayamos a votar en libertad con nuestras amigas, con nuestros vecinos, porque nuestro voto cuenta. Salgamos a votar por nosotras mismas, pero también por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por el país que sabemos que merecemos”, agregó.

Este fue el mensaje final de Claudia Dobles (CAC) en el debate de Teletica

Álvaro Ramos

El candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, tomó el micrófono para insistir en que su partido es ahora comandado por una nueva generación y lo acompaña una nómina de diputados que describió como de “lujo”. Un equipo que “tiene el corazón en el lugar correcto y ese lugar correcto es escuchar a la gente, liberar acuerdos y cumplirnos”.

“Quiero para mis hijas esa Costa Rica fuerte que durará hasta el siglo XXII, porque mis hijas lo verán, si Dios quiere. Yo quiero esa Costa Rica libre, llena de oportunidades, llena de esperanza, con una vida digna para todos”, concluyó.

Este fue el mensaje final de Álvaro Ramos (PLN) en el debate de Teletica

José Aguilar

José Aguilar Berrocal, aspirante del partido Avanza, aseveró que los partidos tradicionales serían derrotados en segunda ronda por el oficialismo y le pidió al electorado una oportunidad, pues se siente “listo” y “no tiene miedo”.

“El país no está ni para irse más la izquierda ni para perder en ese régimen que nos tiene en un problema terrible de seguridad, de educación, el turismo de pique, el agro de pique”, dijo.

Este fue el mensaje final de José Aguilar (Avanza) en el debate de Teletica

Juan Carlos Hidalgo

El último espacio le correspondió a Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana. “Cuándo la cancha está pareja, los sueños se pueden cumplir. Es por eso que estoy acá, porque quiero que tengamos un Gobierno que acompañe a las mujeres, para que no estén solas, que le brinde oportunidades a los jóvenes. Un gobierno para que la niñas y niños tengan las mismas oportunidades que yo tuve cuando crecí“.

Hidalgo insistió en la necesidad de una administración que sea seria, humana y que brinde resultados.