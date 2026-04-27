¿Vendrá el presidente o el primer ministro de Israel a la toma de posesión de Laura Fernández? Esto dijo el canciller Arnoldo André

Delegaciones internacionales asistirán al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, se refirió a la posibilidad de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, o el primer ministro, Benjamín Netanyahu, asistan al traspaso de poderes de la mandataria electa, Laura Fernández.

“Eso aún no lo han definido. Estamos a la espera de esa definición y muchos países prefieren reservarse eso casi hasta el final por razones propias de seguridad”, señaló el jerarca ante una consulta de la prensa.

André adelantó que varios países sí estarán representados al más alto nivel. Entre ellos mencionó a España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Países Bajos, Curazao y El Salvador, este último con la presencia del vicepresidente Félix Ulloa.

También participarán delegaciones de cancillerías de Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, así como vicecancilleres de Estados Unidos, Colombia y México.

La Comisión de Traspaso de Poderes coordina la logística y confirmación de delegaciones internacionales que participarán en el traspaso de poderes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En total, se prevé la participación de 71 países mediante delegaciones especiales, enviados presidenciales o embajadores acreditados. A estos se suman 19 organismos internacionales, para un total de 89 delegaciones.

No obstante, el canciller indicó que aún se encuentran recibiendo confirmaciones.

En el caso de Estados Unidos, André señaló que todavía no se ha definido quién encabezará la delegación.

“Aún no tenemos confirmación final de quién va a ser”, dijo, aunque aseguró que se tratará de un representante de “alto nivel”.

El jerarca agregó que este traspaso de poderes marcará un récord en asistencia internacional de presidentes. “Cuando nosotros asumimos en la administración Chaves-Robles vinieron solo cuatro; en esta ocasión posiblemente tengamos hasta 11”, afirmó.

Además, informó que el 7 de mayo la Cancillería ofrecerá una recepción a los jefes de delegación como cierre de la actual administración, mientras que el 8 de mayo participarán en el acto oficial en el Estadio Nacional.

André aseguró que la alta participación internacional refleja el reconocimiento a la democracia costarricense y al carácter pacífico del traspaso de poder en el país.