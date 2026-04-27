Política

¿Vendrá el presidente o el primer ministro de Israel a la toma de posesión de Laura Fernández? Esto dijo el canciller Arnoldo André

Cancillería señaló que varios países ya confirmaron delegaciones de alto nivel

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Por Cristian Mora
Invitados traspaso de poderes
Delegaciones internacionales asistirán al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo en el Estadio Nacional. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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