Política

Estos dos líderes ya confirmaron su asistencia al traspaso de poderes de Laura Fernández, según el canciller

Arnoldo André confirmó la asistencia de dos mandatarios, así como invitaciones a otros líderes que aún no responden

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Por Cristian Mora
Inivitados al traspaso de poderes
El canciller Arnoldo André informó que Felipe VI de España y Daniel Noboa de Ecuador ya confirmaron su asistencia al traspaso de poder del 8 de mayo. (Canva/La Nación)







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Traspaso de poderesLíderesMandatariosLaura Fernández
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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