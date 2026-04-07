Estos dos líderes ya confirmaron su asistencia al traspaso de poderes de Laura Fernández, según el canciller

El canciller Arnoldo André informó que Felipe VI de España y Daniel Noboa de Ecuador ya confirmaron su asistencia al traspaso de poder del 8 de mayo.

El rey de España, Felipe VI, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, figuran entre los primeros líderes internacionales que confirmaron su asistencia al traspaso de poderes en Costa Rica, en el que asumirá la presidenta electa, Laura Fernández.

Así lo informó el canciller Arnoldo André Tinoco en el espacio radiofónico Nuestra Voz. Según indicó, el monarca español fue el primero en anunciar su participación, al que se suma el mandatario ecuatoriano.

El jerarca detalló que se espera la presencia de más de 90 delegaciones internacionales, representadas por jefes de Estado, cancilleres, enviados especiales o embajadores acreditados en el país.

Además, Costa Rica extendió invitaciones a otros líderes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el senador estadounidense Marco Rubio; y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No obstante, ninguno ha confirmado su asistencia hasta el momento, indicó André.

Según el canciller, la ceremonia se realizará en el Estadio Nacional, con una asistencia estimada de entre 38.000 y 40.000 personas, e incluirá representación de distintos sectores de la sociedad costarricense.

El acto contemplará una sesión solemne de la Asamblea Legislativa, trasladada al estadio, donde Fernández prestará juramento constitucional y dirigirá su primer mensaje al país.

Posteriormente, se prevé la realización del primer Consejo de Gobierno de forma pública, así como una recepción oficial para las delegaciones internacionales.