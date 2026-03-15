Política

Veda a publicidad institucional podría aplicarse también en elecciones municipales tras avance de proyecto

El proyecto obtuvo dictamen positivo con apoyo multipartidista y ahora deberá enfrentar el debate en el Plenario legislativo

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Por Lucía Astorga
Escrutinio y conteo de votos inició este martes, en las oficinas centrales del TSE. Fotos: Albert Marín
De aprobarse la reforma, la veda para publicidad podría aplicarse en los comicios municipales del 2028. Fotos: Albert Marín







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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