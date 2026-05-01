Política

Vea la lista completa de diputados con la cantidad de proyectos presentados en el período 2022-2026

Un independiente y tres socialcristianos fueron los legisladores con más expedientes presentados

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Por Yeryis Salas
Plenario Legislativo
El período legislativo 2022-2026 finalizó este jueves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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