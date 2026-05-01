Vea la lista completa de diputados con la cantidad de proyectos presentados en el período 2022-2026

La cantidad de proyectos de ley presentados varió ampliamente entre los diputados de las seis fracciones que conformaron la Asamblea Legislativa durante el período 2022-2026, que terminó este jueves.

Mientras dos despachos redactaron más de 80 proyectos (el independiente Gilberth Jiménez y el socialcristiano Carlos Felipe García), los diputados oficialistas Pilar Cisneros y Waldo Agüero se limitaron a impulsar menos de diez iniciativas.

A continuación, la lista completa de cuántos proyectos de ley fueron presentados y aprobados por parte de cada diputado.