Un cantón de Costa Rica produce ¢53 millones anuales por persona

Un cantón de Costa Rica tiene un producto interno bruto (PIB) de ¢53 millones anuales por persona, más de $100.000, con lo que supera el doble del promedio de la producción per cápita entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata del cantón de Belén, en Heredia. Sus condiciones permitieron una fuerte atracción de empresas y generación de actividades.

El dato lo reportó el Informe Nacional de Competitividad del 2024, el cual evidencia que, cuanto más competitivo es un municipio, más alto es su PIB per cápita.

Belén obtuvo una calificación de 70 sobre 100 en el Índice de Competitividad Nacional (ICN). Esto le otorga al municipio la categorización de “altamente competitivo”, categoría que comparte solo con Heredia, Montes de Oca y Cartago.

Según explicó el economista Andrés Fernández, del Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), generalmente los cantones más prósperos tienen buenas calificaciones en tres pilares fundamentales: instituciones, infraestructura y adopción de tecnologías. Estos tres factores son indispensables para que los territorios generen desarrollo económico, actividades productivas y bienestar social.

“El índice nos permitió observar que el PIB de cada cantón tiene una relación muy alta con las condiciones mínimas que debe tener un territorio. Esas condiciones han permitido que durante las últimas décadas se generen las condiciones para que se instalen cada vez más empresas, se generen más actividades productivas y por lo tanto, aumente el valor de la producción económica en ese territorio”, explicó Fernández.

El PIB per cápita de ¢53 millones anuales ubica a Belén muy por encima del segundo lugar, el cantón de Santa Ana, que genera ¢32 millones al año. A estos dos les siguen Escazú, con ¢22 millones; San José, con ¢20 millones; Montes de Oca, con ¢17 millones; y Flores, también con ¢17 millones. El PIB per cápita promedio de los países que integran la OCDE es de aproximadamente ¢23,5 millones al año.

Con ayuda del economista Fernández, La Nación comparó la calificación de competitividad de cada cantón con su PIB per cápita. Para esto, se utilizó una fórmula llamada coeficiente de correlación. Este coeficiente se expresa con un número entre -1 y 1. Entonces, el -1 significa que no hay ninguna relación entre la competitividad y el PIB, mientras que el 1 indica una correlación perfecta. En este caso, el coeficiente fue de 0,55, uno de los más altos de todo el estudio, según Fernández. Esto confirma que la producción está ligada a las condiciones de competitividad.

No obstante, el economista aclaró que el PIB per cápita es una medida ficticia, la cual no significa que cada habitante o familia de un cantón obtenga ese monto. Este método de medición solo cuantifica el grado de productividad de un territorio.

Cantones como Belén o Montes de Oca se benefician de su baja población empadronada, pero tienen un alto flujo de personas que se trasladan allí todos los días para trabajar, especialmente en empresas del régimen de zonas francas. No obstante, Fernández destacó el “efecto derrame” que generan estos municipios en sus ayuntamientos vecinos.

“Nos interesa hacer análisis regionales, y el hecho de que Belén sea altamente productivo puede tener un efecto derrame sobre los encadenamientos productivos con cantones cercanos. Así sucede en la Gran Área Metropolitana (GAM): el comercio entre cantones es muy alto, y Belén, junto con otros cantones de alta producción, tiene la particularidad de que hay muchas empresas en zonas francas”, explicó el economista.

Fernández recordó que los niveles más altos de productividad en Costa Rica se concentran en siete cantones, lo que favorece la desigualdad en la distribución de los recursos y el bienestar.

“El mensaje que tratamos de posicionar es que la cancha no está nivelada, a pesar de que se creen incentivos para atraer inversiones fuera de la GAM, lo cierto es que esos cantones no están en las condiciones para atraer esa inversión y reducir la brecha. ¿Por qué? Porque hay factores mínimos que ni siquiera se cumplen en esos territorios, como acceso al agua potable, escolaridad o acceso a electricidad. Primero hay que corregir eso en el corto plazo, y son cuestiones que no dependen solo de la municipalidad, sino también del Poder Ejecutivo”, explicó el especialista del CPC.

El cantón de Belén tiene una producción por persona de $100.000, el doble de la media en los países de la OCDE. Foto: (Cortesía)

Belén adolece interminables presas

El cantón de Belén brilla por su alta competitividad, por ser el primero en exportación de bienes por persona ($24.000 por habitante) y por ser el cuarto con menor tiempo de traslado al aeropuerto Juan Santamaría, con 22 minutos en promedio desde su cabecera.

Sin embargo, todo esto contrasta con la gran pesadilla de quienes frecuentan el municipio: las presas. Pese a tener un 82% de sus carreteras en buen estado, Belén es el tercer cantón con mayor atraso promedio. Bases de datos de la aplicación Waze registran que, en promedio, se tardan 6 minutos por cada 100 metros que se recorren.

También, se ubica entre los de mayor porcentaje de segmentos de carretera que reportaron al menos un atasco, con 77%, y debido a la intensidad de los embotellamientos, contabiliza 202 reportes de presas por cada 100 metros.

Según el Índice de Competitividad Nacional, mejorar la conectividad podría bajar los costos de transporte de personas y mercancías, reducir el tiempo para llegar al aeropuerto, y potenciar aún más el desarrollo del cantón.

