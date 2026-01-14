Un alcalde de Guanacaste le da la adhesión a José Aguilar Berrocal

Alcalde de Santa Cruz se sumó a la campaña del candidato presidencial José Aguilar Berrocal, del partido Avanza.

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del Partido Avanza, recibió este miércoles la adhesión de un alcalde de Guanacaste de cara a las elecciones nacionales del 2026.

Se trata de Jorge Arturo Alfaro Orias, jerarca municipal del cantón de Santa Cruz, quien llegó al cargo por el partido local Auténtico Santacruceño.

“Él no ocupa 40 diputados, ocupa 57 diputados. Lógicamente, una gran mayoría del Partido Avanza, pero con el liderazgo que tiene va a tener la coordinación correcta para trabajar con todas las fracciones políticas para trabajar con cada uno de los diputados”, dijo Alfaro.

En la imagen, Jorge Arturo Alfaro Orias, alcalde de Santa Cruz. (Marvin Caravaca)

El alcalde aseguró que conoce a Aguilar desde el 2006, cuando era director de un centro educativo. Explicó que en ese momento coordinaron acciones relacionadas con la conectividad y deserción estudiantil.

“También, trabajamos fuertemente cuando todo mundo se apagó con la pandemia. La alimentación llegó porque hubo coordinaciones con empresas privadas para llevarle el sustento a cada uno de esos hogares donde estaban sufriendo, principalmente de esos hogares que tienen y que trabajaban en turismo”.