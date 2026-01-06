Política

TSE estudia denuncia por valla en la que Pilar Cisneros aparece como ‘diputada de honor’

Estudio de admisibilidad comenzó este lunes, luego de denuncia de secretario del PLN

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Una valla publicitaria en donde aparecen Laura Fernández como candidata presidencial, dos candidatas a diputadas y Pilar Cisneros como "diputada de honor".
Esta es la valla que se observa en Palmares donde Pilar Cisneros figura como 'diputada de honor'. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tribunal Supremo de EleccionesCampaña políticaPartido Pueblo Soberano
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.