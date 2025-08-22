TSE da la razón a Stephan Brunner: Asamblea Legislativa ‘obstaculizó’ su renuncia a la vicepresidencia

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo electoral presentado por el exvicepresidente de la República, Stephan Brunner, contra la Asamblea Legislativa.

La institución informó este viernes que el Congreso “obstaculizó” la renuncia de Brunner a su puesto en el Gobierno, al someterla a votación el 4 de agosto. Ese día, los diputados acogieron de forma unánime la renuncia, con 45 votos, luego de varios días de polémica sobre esa gestión y de tres horas de discusión en el plenario.

La dimisión de Brunner, con el objetivo de ser candidato a diputado con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue sometida a votación pues el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien interpretó que el término “conocer” no es simplemente que el Congreso se dé por enterado de la dimisión, como ha sucedido en el pasado.

No obstante, los magistrados determinaron que “ese acto liberatorio de renunciar al cargo de la Vicepresidencia fue obstaculizado por la Asamblea Legislativa, por la decisión de someterlo a votación”.

“Por ese motivo declara con lugar el recurso de amparo electoral y se advierte al señor Rodrigo Arias Sánchez, Presidente de la Asamblea Legislativa, que deberá velar para que acciones como las que dieron lugar a la estimatoria parcial del recurso de amparo no se repitan”, dice la resolución 5501-E1-2025 de este jueves.

El Tribunal detalló que la obligación de renunciar seis meses antes de la elección, si un miembro del Poder Ejecutivo desea ser candidato a diputado, aplica a quienes efectivamente ejerzan en sustitución del presidente de la República, no a quienes estén en posibilidad de hacerlo por su cargo. Por lo tanto, Brunner no estaba obligado a renunciar antes del 31 de julio.

