Política

TSE acusa al Congreso de aprobar proyectos electorales pese a prohibición; conflicto llegaría a la Sala Constitucional

El Tribunal Supremo de Elecciones pidió al Ejecutivo vetar las iniciativas. Advirtió que de aprobarse definitivamente, las impugnaría ante la Sala Constitucional

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Por Sebastián Sánchez
El TSE advirtió al Congreso por dos leyes aprobadas. En imagen, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y la presidenta electoral, Eugenia Zamora.







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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