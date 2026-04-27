Política

Transportistas piden a diputados electos declarar de interés público la crisis de movilidad en Costa Rica

El gremio transportista presentó a los futuros legisladores una hoja de ruta con medidas para modernizar el sistema y mejorar la calidad de vida de la población

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Por Lucía Astorga
Canatrans organizó este lunes una reunión con diputados electos para exponerles la problemática que enfrenta el sistema de transporte público.
Canatrans organizó este lunes una reunión con diputados electos para exponerles la problemática que enfrenta el sistema de transporte público. (Lucía Astorga /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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