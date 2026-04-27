Transportistas piden a diputados electos declarar de interés público la crisis de movilidad en Costa Rica

Canatrans organizó este lunes una reunión con diputados electos para exponerles la problemática que enfrenta el sistema de transporte público.

La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) se reunió este lunes con algunos de los diputados electos que asumirán funciones el próximo 1.º de mayo, con el objetivo de presentarles diez acciones estratégicas que, según el sector, permitirían modernizar el sistema y garantizar un servicio eficiente.

En la actividad participaron integrantes de las bancadas del oficialista Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN) y la diputada de la fracción unipersonal de la Coaliación Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles. No asistieron representantes del Frente Amplio (FA), ni la diputada Abril Gordienko, de la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC)

El primero de los planteamientos expuestos a los futuros legisladores es la declaratoria de interés público y nacional del problema de movilidad en el país. El gremio pidió reconocer formalmente que Costa Rica enfrenta una crisis en esta materia, al considerar que una declaratoria de este tipo permitiría alinear políticas públicas e incorporar una visión integral de la movilidad dentro de la agenda nacional.

A la cita asistieron algunos de los próximos diputados de la fracción oficialista, que tendrá mayoría absoluta en el Congreso. (Lucía Astorga/La Nación)

En esa línea, Canatrans abogó por un enfoque articulado entre instituciones que facilite la toma de decisiones estratégicas orientadas a modernizar, eficientizar y garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte público.

Como segundo punto, la Cámara llamó la atención sobre la necesidad de revisar la gobernanza del sector, con el fin de mejorar la coordinación institucional y la ejecución de políticas públicas.

En tercer lugar, propusieron transformar el modelo financiero del sistema mediante la reducción de la dependencia exclusiva de la tarifa pagada por el usuario. En su lugar, plantean incorporar esquemas de subsidios focalizados y fuentes complementarias de financiamiento, como cánones por congestión o contaminación, que permitan aliviar el costo para los usuarios.

Asimismo, insistieron en la necesidad de una priorización efectiva del transporte público en la red vial. Según el sector, la velocidad promedio del servicio ronda actualmente los 8 km/h en horas pico, por lo que proponen implementar carriles exclusivos, prioridad semafórica y una gestión más eficiente del tránsito. También sugieren el uso de cámaras de vigilancia automatizada como herramienta de control.

Otro de los ejes planteados es la regulación de las plataformas digitales de transporte y el combate a la informalidad. Canatrans propuso establecer un marco normativo claro que garantice condiciones de competencia justa, protección al usuario y sostenibilidad del sistema formal. En ese contexto, instaron a avanzar con el proyecto de ley N.° 23.736, al señalar que estas plataformas han operado por más de una década sin regulación adecuada.

En materia ambiental, el gremio defendió la electrificación del transporte público mediante incentivos, esquemas de financiamiento adecuados y condiciones regulatorias favorables. El objetivo es reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y optimizar los costos operativos, bajo un modelo de gobernanza similar al aplicado en la implementación del pago electrónico.

También plantearon la implementación de rutas libres de efectivo, mediante la eliminación progresiva del uso de dinero en efectivo en las unidades. Aseguraron que esta medida aumentaría la seguridad, la transparencia y la eficiencia operativa, por lo que consideran clave la aprobación del proyecto de ley N.° 24.580, que ya cuenta con dictamen afirmativo de mayoría en la Asamblea Legislativa.

En cuanto a la modernización del sistema, Canatrans promovió avanzar en la tecnificación y digitalización del transporte público, mediante la incorporación de herramientas como sistemas de información en tiempo real, plataformas digitales y aplicaciones móviles que mejoren la experiencia del usuario y fortalezcan la toma de decisiones basada en datos.

La integración modal y la sectorización también formaron parte de las propuestas. El gremio planteó avanzar hacia un sistema articulado que conecte distintos modos de transporte a través de redes troncales y nodos de intercambio, con el fin de facilitar desplazamientos más eficientes, ordenados y sostenibles.

Finalmente, la Cámara subrayó la importancia de fortalecer el capital humano del sector. Para ello, propuso atender la escasez de operadores mediante programas de formación, modernización de los procesos de acreditación y mejoras en las condiciones laborales. En ese sentido, recomendaron la aprobación del proyecto de ley N.° 23.080, que busca facilitar la contratación de conductores, generar empleo para mano de obra costarricense y promover la inclusión de mujeres en el sector.