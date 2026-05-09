Política

Tono combativo, pero sin olvidar independencia de poderes: Así reacciona la oposición al mensaje de Laura Fernández

Jefe de Liberación asegura que hay una base para el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso; diputada del FA pide pago a la deuda con la CCSS

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
08/05/2026 San José, Sabana, Estadio Nacional traspaso de poderes en Costa Rica para el periodo 2026-2030, donde la Sra Laura Fernández Delgado asumirá la presidencia número 50 del país. La ceremonia, que marcará la transición de Rodrigo Chaves a la nueva administración, incluirá actos protocolarios y culturales. Fotografía: Marvin Caravaca.
El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, junto con su esposa, a la entrada a la sesión solemne del Congreso para el traspaso de poderes. Detrás, Ariel Mora, del PPSO, junto con su esposa, y detrás, Iztarú Alfaro y acompañante. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Traspaso de poderesLaura FernándezJefes de oposición
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.