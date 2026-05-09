Tono combativo, pero sin olvidar independencia de poderes: Así reacciona la oposición al mensaje de Laura Fernández

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, junto con su esposa, a la entrada a la sesión solemne del Congreso para el traspaso de poderes. Detrás, Ariel Mora, del PPSO, junto con su esposa, y detrás, Iztarú Alfaro y acompañante.

El mensaje lanzado por la presidenta de la República, Laura Fernández, este viernes en el Estadio Nacional, luego de tomar el mando del gobierno, dejó a los diputados de la oposición pensando, no solo porque percibieron la herencia del tono del anterior mandatario, sino por varias referencias que hizo al trabajo entre poderes de la República.

En criterio del jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, la nueva mandataria aplicó un tono combativo que se notó en los cuestionamientos al Poder Judicial, con lo cual mantiene la línea de la administración anterior.

Sin embargo, para el verdiblanco, es positivo que reconozca la necesidad de respetar la independencia de los diferentes poderes de la República frente a cualquier reforma profunda que pretenda realizar desde el Poder Ejecutivo.

“En particular, la independencia judicial, en particular si se quiere pensar en cualquier tipo de mejoras al sistema de administración de justicia”, dijo Ramírez.

Sobre la agenda de grandes proyectos que priorizó Fernández en su mensaje como presidenta, el vocero del PLN destacó que todas son propuestas ya conocidas, pues de hecho son exactamente la agenda impulsada por el expresidente Rodrigo Chaves.

Eso sí, el liberacionista dijo que iniciativas como la marina de Limón, la minería en Crucitas y otras iniciativas de ley mencionadas por Fernández podrían tener apoyo en el Congreso, siempre que se den dentro del marco de la ley y la transparencia de la contratación pública, por ejemplo.

Ramírez enfatizó que le faltó a Fernández ser más constructiva en tender puentes, y destacó que esta misma semana se aprobaron proyectos de ley de forma unánime.

“Las cuatro fracciones de oposición pusimos sobre la mesa una propuesta de agenda de soluciones que puede servir de base para ese diálogo constructivo”, dijo Ramírez.

El diputado cartaginés Salvador Padilla también alegó que le hubiera gustado un mensaje más conciliador de parte de la nueva presidenta, porque la presidencia gobierna para todas y todos.

‘No hay justicia social sin una CCSS fuerte’

La diputada Vianey Mora, del Frente Amplio (FA), manifestó que, cuando Fernández habla de justicia social, para su fracción no se puede pensar sino en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que esperan que el gobierno honre la deuda del Estado con esta institución.

“Nos alegró mucho escuchar su compromiso en luchar con el crimen organizado y el narcotráfico, pues tenemos varias propuestas, como el levantamiento del secretario bancario y ataque a los capitales emergentes”, dijo Mora.

La legisladora agregó que a ella, en lo particular, le gustó verla empoderada y dijo que es una buena señal, por lo que espera que sea Laura Fernández la que tome las decisiones realmente, siempre con base en criterios técnicos, pero entendiendo que ella es la presidenta.

Mora apuntó que es urgente que la presidenta reconstruya los puentes de diálogo que Rodrigo Chaves dinamitó.

La Nación también consultó la posición de Abril Gordienko y Claudia Dobles, diputadas de la Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana, pero no se obtuvo respuesta.