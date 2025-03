¿Tiene Rodrigo Arias opciones de reelegirse? Esto dicen diputados de 4 partidos

A falta de 39 días para que se elija el nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa para la última legislatura del actual periodo parlamentario, no está muy claro el panorama. La decisión final de Rodrigo Arias de postularse para reelegirse en la presidencia del Congreso dependería de cuál precandidato liberacionista gane la convención interna el próximo 6 de abril.

De momento, mucho se habla en corrillos del Congreso, pero las discusiones oficiales se van postergando, y solo tímidamente han hecho avances fracciones como la Unidad Social Cristiana (PUSC). Aunque otras, como la del Partido Liberal Progresista (PLP), sumido en una fuerte crisis, ya no tienen el peso de otros años en la matemática política.

En la decisión de Arias no solo influye lo básico, la posibilidad de tener los votos necesarios, sino también el resultado de la convención liberacionista del 6 de abril y las aspiraciones de otros legisladores, como Óscar Izquierdo, vocero de Liberación, y Vanessa Castro, de la Unidad, a quien su propia fracción ignora en sus pretensiones.

La Nación consultó a 25 diputados de las seis fracciones parlamentarias, incluyendo legisladoras independientes, para conocer sus opiniones sobre las opciones reales que podría tener Arias de reelegirse, a casi seis semanas de la votación.

Sin embargo, solamente nueve legisladores de cuatro bancadas e independientes respondieron la consulta.

Los que sí emitieron una respuesta fueron los liberacionistas Paulina Ramírez, José Joaquín Hernández y Montserrat Ruiz. Así como, Antonio Ortega y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA); Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Pilar Cisneros y Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD); y la independiente Gloria Navas.

Los diputados consultados que prefirieron no responder fueron Kattia Rivera, Óscar Izquierdo, Dinorah Barquero, Carolina Delgado y Gilberth Jiménez, del PLN.

También evitaron responder Fabricio Alvarado y José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR); María Marta Carballo y Carlos Felipe García, del PUSC; lo mismo que Eliécer Feinzaig, Gilberto Campos y Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); Ariel Robles, del FA; y las independientes Kattia Cambronero y Johana Obando.

¿Tiene Rodrigo Arias posibilidades de reelegirse como presidente legislativo?

Esto fue lo que respondieron varios diputados:

Paulina Ramírez, PLN: “Tiene opciones reales”.

José Joaquín Hernández, PLN: “En relación con la candidatura a la presidencia de la Asamblea Legislativa, la fracción aún no ha analizado el tema y es posible que se agende en las próximas semanas”.

Montserrat Ruiz, PLN: “Es un tema que aún se está analizando en la fracción y, oportunamente la fracción, en conjunto, estará comunicando la decisión que se tome”.

Daniela Rojas, PUSC: “En la fracción quedamos en que la vocería con respecto a todo lo del 1.º de mayo lo va a tener la jefa de fracción (María Marta Carballo)”.

Sofía Guillén, FA: “El Frente Amplio nunca ha votado por Rodrigo Arias para presidir el Congreso ni lo hará tampoco este año. Eso dice lo que creemos al respecto: la presidencia de la Asamblea Legislativa no debería estar en manos de la élite que ha dañado a Costa Rica y flaco favor le hace el PLN al país insistiendo en ello”.

Antonio Ortega, FA: “Independientemente de que tenga opciones o no, tiene que hacerse a un lado. Las razones son las mismas que hemos dado todos estos años, que al día de hoy no solo toman más fuerza, sino que deberían hacer que Liberación Nacional y don Rodrigo se hagan a un lado. Ahora, con sus opciones reales o no, todavía no está claro, están surgiendo al menos dos candidaturas que tienen apoyo en bloque de diputaciones. Todavía no está claro, está el río revuelto aún”.

Pilar Cisneros, oficialista del PPSD: “Difícil decirlo. Sé que lo está negociando de manera muy contundente con las distintas fracciones y diputadas independientes. Lo que le puedo decir es que la fracción oficialista no le dará ni un solo voto a Rodrigo Arias”.

Daniel Vargas, oficialista del PPSD: “Debe hacerse a un lado. Con tres años de desempeñar el cargo, no ha demostrado capacidad para hacer que la Asamblea esté a la altura de los requerimientos de la sociedad. En segundo lugar, es una persona que rehusó participar en una discusión pública con los otros presidentes de los supremos poderes para profundizar en los problemas estructurales de nuestra sociedad y en la búsqueda de soluciones reales y viables a los mismos. En tercer lugar, sigue teniendo cuestionamientos importantes a los que debe responder, como por ejemplo el caso de El Jobo y los tratos especiales del ICE en telecomunicaciones en su condominio”.

Gloria Navas, independiente: “Si don Rodrigo confirma su candidatura, aunque creo que aún es prematuro, es muy posible que yo le apoye. Nosotros hemos trabajado juntos en el Directorio, de una manera coordinada. Don Rodrigo es experimentado y de gran madurez política”.