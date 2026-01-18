Política

Test para indecisos: 20 preguntas revelan cuál candidato presidencial piensa más como usted

Aborto, migración, minería y seguridad: un quiz interactivo cruza sus respuestas con las de los candidatos presidenciales para mostrarle afinidades y diferencias políticas

Por Jailine González Gómez
El usuario puede ver con cuáles candidatos coincide más y en qué temas existen mayores diferencias.
El usuario puede ver con cuáles candidatos coincide más y en qué temas existen mayores diferencias. (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

