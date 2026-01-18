Test para indecisos: 20 preguntas revelan cuál candidato presidencial piensa más como usted

Aborto, migración, minería, jornadas laborales, vacunación obligatoria, armas... Un quiz interactivo reúne esos temas y los convierte en un ejercicio de comparación política. Al responderlo, el usuario puede ver con cuáles candidatos presidenciales coincide más y en qué asuntos se marcan mayores diferencias.
Las preguntas no están ordenadas por ideologías tradicionales. En su lugar, recorren decisiones concretas que han estado en el centro de la discusión pública durante años. Algunas apuntan a derechos individuales, como la eutanasia o la religión del Estado. Otras se enfocan en seguridad, economía, trabajo, transporte público, migración, minería o el tamaño del sector público.
Haga el quiz
Responda las 20 preguntas y observe con cuáles candidatos presidenciales coincide más y en qué temas.
Cada respuesta activa una comparación directa con las posiciones de los aspirantes presidenciales. El sistema no solo presenta porcentajes de coincidencia. También permite revisar cómo respondió cada candidato a cada pregunta y, cuando corresponde, leer anotaciones adicionales que explican o matizan sus posturas.
El ejercicio fue construido a partir de las respuestas entregadas por los aspirantes presidenciales y desarrollado por La Nación. En total, participaron 18 candidatos. No respondieron Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ni Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.