Tema antivacunas sale a relucir en Debate Teletica: Ariel Robles cuestiona cómo hubiera gestionado la pandemia José Aguilar Berrocal

El tema antivacunas salió a relucir la noche de este jueves durante el debate organizado por Teletica. El candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, señaló al aspirante de Avanza, José Aguilar Berrocal, como “antivacunas”, y cuestionó un escenario hipotético en el que el manejo de la pandemia hubiera estado a su cargo.

Aguilar defendió que no se define como antivacunas, pero sí apoya que se siga el método científico de forma “cuidadosa”, para evitar efectos secundarios en seres humanos.

Al candidato de Avanza se le ha cuestionado su posición sobre este tema durante varios debates en esta campaña electoral. El 18 de enero, durante el enfrentamiento convocado por el canal ¡OPA!, insistió en que no está en contra de las vacunas ya aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), pero defendió que el proceso científico debe ser reposado y “tomar la cantidad de tiempo que implica y las pruebas correctas”.

Robles cuestionó su postura. “¿Se imaginan ustedes si en la pandemia hubiéramos tenido que esperar, a pesar de que se hizo todo el proceso científico para vacunarnos y proteger nuestras vidas?”, dijo. Quizás, agregó, “algún familiar suyo no estaría con vida”.