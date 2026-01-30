Política

Tema antivacunas sale a relucir en Debate Teletica: Ariel Robles cuestiona cómo hubiera gestionado la pandemia José Aguilar Berrocal

Robles señaló a Aguilar como antivacunas

Por Natalia Vargas
Debate Final, Canal 7
José Aguilar Berrocal volvió a referirse al tema de vacunas tras nuevos cuestionamientos.







Debate TeleticaElecciones 2026José Aguilar BerrocalAriel Robles
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

