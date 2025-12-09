Solo cinco candidatos destacan en redes sociales; conozca cuáles tienen más comentarios positivos y negativos

Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles son los principales competidores por la Presidencia de la República.

El Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica (U Latina) y la firma especializada en monitoreo de pauta publicitaria, Kantar IBOPE Media, determinaron que solo cinco candidatos presidenciales tienen una visibilidad digital alta, pese a que las elecciones en Costa Rica serán el próximo 1 de febrero del 2026.

Esas candidaturas son las siguientes.

Laura Fernánde z (Pueblo Soberano): 173.389 menciones

z (Pueblo Soberano): 173.389 menciones Claudia Dobles (Agenda Ciudadana): 104.314

(Agenda Ciudadana): 104.314 Álvaro Ramos (Liberación Nacional): 52.937

(Liberación Nacional): 52.937 Ariel Robles (Frente Amplio): 42.446

(Frente Amplio): 42.446 Fabricio Alvarado (Nueva República): 28.630

Según el monitoreo, Álvaro Ramos tiene el mayor porcentaje de comentario positivos (26,4%) seguido por Laura Fernández (22,5%). En cambio, Ariel Robles es quien más mensajes negativos recibe (63,9%) junto a Claudia Dobles (63%).

“Hay un predominio del sentimiento negativo; donde se mantiene la tendencia de que el 57% de los comentarios son adversos hacia las personas candidatas con visibilidad alta digital; lo cual se traduce en un ambiente crispado, de polarización, burlas, proliferación de memes y violencia digital contra los candidatos y sus campañas”, dice el estudio

El estudio midió las reacciones de los cinco candidatos con "visibilidad digital alta". (Universidad Latina/Captura)

El monitoreo se basó en el volumen de la conversación en redes sociales durante el período del 20 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

En un segundo nivel, se hallan seis candidaturas:

Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista): 17.982 menciones

Luis Amador (Integración Nacional): 14.853

Natalia Díaz (Unidos Podemos): 14.276

Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana): 13.921

José Aguilar (Avanza): 7.862

Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social): 6.309

En un tercer grupo: Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Fernando Zamora (Nueva Generación), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda), Douglas Camaño (Costa Rica Primero), Walter Hernández (Justicia Social Costarricense), David Hernández (Clase Trabajadora), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática) y Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad) registran menos de dos mil menciones durante el periodo de análisis.