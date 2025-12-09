Política

Solo cinco candidatos destacan en redes sociales; conozca cuáles tienen más comentarios positivos y negativos

Nueve candidaturas no superan las 2.000 menciones

Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández de Pueblo Soberano, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles, del Frente Amplio, son los principales competidores por la presidencia de la República.
Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles son los principales competidores por la Presidencia de la República. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







