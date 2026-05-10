‘Silenciar voces nunca será el camino’: PLN se pronuncia tras detención de estudiantes en traspaso de Laura Fernández

Estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con activistas, realizaron un plantón en los Tribunales de Goicoechea tras la detención de dos universitarios durante el traspaso de poderes.

La detención de dos estudiantes universitarias, por portar banderas palestinas durante la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández, generó reacciones a nivel político, luego de que la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) emitió un fuerte pronunciamiento contra lo ocurrido en el Estadio Nacional.

“Silenciar voces nunca será el camino de una democracia”, señaló la bancada liberacionista en un comunicado difundido horas después de que las jóvenes recuperaran su libertad.

Las estudiantes Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales permanecieron detenidas desde el viernes en los Tribunales de Goicoechea y fueron liberadas este sábado poco después de las 2:30 p. m.

Ambas fueron arrestadas durante el acto oficial de cambio de mando, mientras portaban banderas y símbolos en apoyo a Palestina.

Liberación De Estudiantes

En el pronunciamiento, el PLN afirmó que lo ocurrido “genera profunda preocupación” y advirtió que “en una democracia sólida, la libertad de expresión, el derecho a manifestarse pacíficamente y el respeto a las distintas voces deben protegerse, no reprimirse”.

“La democracia pierde fuerza cuando se intenta silenciar voces y reprimir expresiones pacíficas”, añadió la fracción.

El partido verdiblanco también señaló que Costa Rica ha sido históricamente reconocida como una nación de paz, diálogo y tolerancia y, que cualquier acción que limite expresiones pacíficas envía un mensaje equivocado y peligroso para la institucionalidad democrática.

“La democracia no se fortalece cuando se silencian opiniones incómodas. Se fortalece cuando existe igualdad para todos, respeto a los derechos fundamentales y garantías reales para que cualquier persona pueda expresarse libremente, piense como piense“, agregó el comunicado.

El PLN cerró haciendo un llamado a defender los principios que han distinguido a Costa Rica: “libertad, respeto, pluralidad y convivencia democrática”.

Estudiantes, docentes y activistas se congregaron este sábado frente a los Tribunales de Goicoechea en apoyo a Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales aquí justo luego de ser liberadas. (Cristian Mora/Cortesía)

¿Por qué las detuvieron?

Según videos divulgados en redes sociales, antes de su captura, un oficial les indicó que solo podían entrar banderas de Costa Rica, mientras las jóvenes cuestionaban por qué sí se permitían banderas de Israel y del Partido Pueblo Soberano (PPSO) dentro del estadio.

Las estudiantes denunciaran un trato violento por parte de oficiales de la Fuerza Pública. Aren Vindas aseguró que primero las sacaron del estadio y luego las trasladaron a una zona detrás del recinto, fuera del alcance de las cámaras, donde finalmente fueron detenidas.

Además, denunció que un oficial le golpeó el brazo mientras grababa con su celular e intentó quitarle el teléfono.

“Nunca ofrecimos resistencia”, afirmó.

El abogado defensor, Alonso Salazar, calificó el operativo policial como “un comportamiento arbitrario” contra la libertad de expresión.

“Si en el primer acto de Gobierno se manda a la Fuerza Pública a callar una opinión divergente, qué nos espera en los próximos cuatro años”, manifestó.

Estudiantes Y Profesores De La Universidad De Costa Rica (UCR), Junto Con Activistas, Realizan Un Plantón En Los Tribunales De Goicoechea Tras La Detención De Dos Universitarios Durante El Traspaso De Poderes.

La Universidad de Costa Rica (UCR) también reaccionó al caso y exigió respeto al debido proceso, además de advertir sobre el riesgo de criminalizar la protesta social mediante acciones estatales “desproporcionadas”.