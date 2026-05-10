Política

‘Silenciar voces nunca será el camino’: PLN se pronuncia tras detención de estudiantes en traspaso de Laura Fernández

Aren Vindas Álvarez y Yoilyn Bermúdez Morales permanecieron detenidas en los Tribunales de Goicoechea por portar banderas en apoyo a Palestina

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Por Yucsiany Salazar
Estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con activistas, realizan un plantón en los Tribunales de Goicoechea tras la detención de dos universitarios durante el traspaso de poderes.
Estudiantes y profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con activistas, realizaron un plantón en los Tribunales de Goicoechea tras la detención de dos universitarios durante el traspaso de poderes. (Estudiantes /Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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