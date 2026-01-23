Política

Siga aquí la transmisión del Debate Multimedios - CCECR - UH: 8 candidatos pelean votos a 10 días de las elecciones

Debate podrá seguirse por televisión, Youtube y redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
En el debate participan: Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Fabricio Alvarado (Nueva República), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y José Aguilar (Avanza).
Debate organizado por Canal 8 Multimedios, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR) y la Universidad Hispanoamericana (UH). (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Debate Multimedios - CCECR - UH
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.