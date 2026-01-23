Siga aquí la transmisión del Debate Multimedios - CCECR - UH: 8 candidatos pelean votos a 10 días de las elecciones

Canal 8 Multimedios, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y la Universidad Hispanoamericana organizaron un debate presidencial con ocho candidatos presentes.
En la sede del Colegio, en Montes de Oca, se reúnen: Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Fabricio Alvarado (Nueva República), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y José Aguilar (Avanza).
Siga en estos enlaces de Youtube y Facebook todos los detalles: