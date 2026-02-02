Siga aquí la transmisión de resultados del TSE las Elecciones 2026

Usted puede seguir la transmisión de resultados en los sitios del Tribunal Supremo de Elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) da los resultados de las Elecciones 2026 en sesión solemne a las 8:45 p. m.

Este evento es transmitido a través del canal de YouTube de la institución y de su perfil en la red social Facebook.

Puede seguir esta transmisión en estos enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=IhHooObNVAA

https://www.facebook.com/TSECostaRica

En esta sesión se dan los primeros datos provisionales. Esa información se actualizará cada 15 minutos en el sitio web de la institución. Después de las 10 p. m. la periodicidad de las actualizaciones cambiará según el flujo de información.

Estas elecciones convocaron a 3.731.788 costarricenses mayores de 18 años. De ellos 67.270 tenían la posibilidad de ejercer su voto en 49 consulados de 42 países.