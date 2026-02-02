Política

Sectores productivos y embajadas se pronuncian tras resultados electorales y futuro gobierno de Laura Fernández

Sectores productivos y las embajadas de Estados Unidos y la Unión Europea enviaron un mensaje a Laura Fernández por su victoria electoral y piden priorizar seguridad, salud y competitividad.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Convención del partido PPSO de la candidata Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezElecciones 2026
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.