Sectores productivos y embajadas se pronuncian tras resultados electorales y futuro gobierno de Laura Fernández

Distintos sectores productivos, gremiales y representaciones diplomáticas reaccionaron a los resultados de las elecciones de este domingo 1.° de febrero, en las que Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo la mayoría de votos y resultó electa como presidenta.

La Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) extendió una felicitación a Fernández y manifestó su disposición para laborar de manera conjunta con el nuevo gobierno.

“Acope manifiesta su plena disposición para trabajar de manera conjunta y constructiva con el nuevo gobierno, aportando análisis técnico y espacios de diálogo que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas”, indicó el gremio a través de un comunicado.

Por su parte, el Colegio de Médicos y Cirujanos subrayó que el resultado abre una nueva etapa para la salud pública. Elliott Garita Jiménez, presidente de la institución, enfatizó que los retos del sector requieren un trabajo articulado: “El Colegio mantiene su disposición para colaborar en el abordaje de los temas trascendentales para el país”.

Garita también envió un mensaje a la nueva Asamblea Legislativa, instando a los diputados a legislar con “sentido de Estado”.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) celebró la estabilidad democrática del país y el descenso en el abstencionismo. Sergio Capón, presidente de la CICR, señaló que el país debe avanzar decididamente en la agenda de competitividad, abordando retos como la inseguridad, la infraestructura y el fortalecimiento de la matriz eléctrica mediante la inversión privada.

“Tenemos la plena convicción de que, junto con este nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa, el país podrá avanzar de manera decidida en la agenda de competitividad, abordando retos prioritarios como la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y la necesidad de fortalecer nuestra matriz limpia de generación eléctrica mediante inversión privada, entre otros temas que la CICR ha venido impulsando de forma consistente”, dijo.

Embajadas también se pronunciaron

Las sedes diplomáticas de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se sumaron a los mensajes de reconocimiento. El portavoz de la UE, Anouar El Anouni, destacó que Costa Rica es un socio sólido en la defensa del orden internacional y la transición ecológica a través de la estrategia Global Gateway.

“La UE y Costa Rica tienen una relación firme y consolidada, que deseamos seguir reforzando, basada en valores e intereses comunes, entre ellos un firme compromiso compartido con el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho”, indicó el portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Anouar El Anouni, a la vez que agregó que esperan trabajar de manera conjunta con Fernández y la administración en todas las áreas de interés mutuo.

Mientras que, la embajada estadounidense recalcó que está segura de que bajo el liderazgo de Fernández, Costa Rica seguirá avanzando.

“Bajo su liderazgo, estamos seguros de que Costa Rica seguirá avanzando en prioridades comunes, como la lucha contra el narcotráfico, el fin de la inmigración ilegal a Estados Unidos, la promoción de la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras y el fortalecimiento de los lazos económicos”, indicó la representación estadounidense.

Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el 96,87% de mesas escrutadas, Laura Fernández obtuvo la victoria con 48,3% de votos y mayoría absoluta del PPSO en Congreso.