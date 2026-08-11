SEC anuncia acciones legales por manifestaciones de Rodrigo Chaves

El ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, cuestionó los ingresos que percibe Gilberth Díaz, por su función como secretario general del SEC.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) anunció que emprenderá “las acciones legales correspondientes” a raíz de una serie de manifestaciones realizadas por el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, sobre los ingresos que percibe la organización gremial y su secretario general, Gilberth Díaz.

La organización sindical calificó las declaraciones del jerarca como “falsas y difamatorias” y agregó que “las autoridades competentes determinarán las responsabilidades”.

Durante la conferencia de prensa de la Casa Presidencial, de la semana anterior, Chaves declaró que el SEC recibe mensualmente $4 millones provenientes de las cuotas de los maestros y profesores. Adicionalmente, sostuvo que Díaz percibe ingresos por ¢11,5 millones al mes.

“$4 millones le pasan al mes los maestros y profesores al SEC. Ahí nada más Gilbertito, el dictador eterno, el Albino Vargas del SEC, solo ahí se gana ¢4 millones al mes", manifestó el ministro de la Presidencia y de Hacienda.

El jerarca agregó que Díaz obtiene otros ingresos mediante su participación en actividades sindicales, juntas directivas y en la Caja de ANDE. Alegó que de esa forma “se redondea” ingresos por ¢11,5 millones mensuales.

Chaves interpela a afiliados y cuestiona elecciones del SEC

Durante su intervención, Chaves también interpeló directamente a las personas agremiadas al SEC. “Maestros, profesores, ustedes por qué se dejan”, manifestó el ministro.

Igualmente, hizo referencia a las próximas elecciones internas del SEC, que, según dijo, están previstas para octubre, y las vinculó con la manifestación realizada el jueves 6 de agosto en distintos puntos del país en respaldo al Poder Judicial y su independencia, en medio de los cuestionamientos del Gobierno y de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra ese poder de la República.

“Fíjese en la elección que viene en octubre en el SEC. Ahí va a estar echando la maquinaria la misma gente que está organizando lo del jueves”, afirmó.

SEC niega cifras y denuncia intento de desacreditación

El SEC respondió a las declaraciones de Chaves calificando de “falso” que su secretario general perciba ¢11,5 millones mensuales. Según la organización, su salario neto, después de las deducciones correspondientes, es de ¢2.260.416,34.

También negó que el SEC reciba $4 millones mensuales por cuotas sindicales. De acuerdo con la organización gremial los montos reales “ni siquiera alcanzan una cuarta parte de esa cifra”.

Además, rechazó que Díaz reciba dietas por sus representaciones en órganos tripartitos o juntas directivas y afirmó que su único ingreso como dirigente sindical es el salario de ¢2.260.416,34.

El SEC sostuvo que los señalamientos forman parte de un intento por desacreditar a la organización, en respuesta a las posiciones críticas que ha mantenido frente a la actuación del gobierno de Laura Fernández.

“Sabemos que una organización independiente y firme puede incomodar al poder político; entendemos estos ataques como una distracción y un intento de desacreditar, pero no nos dividirán”, afirmó el sindicato.

¿Qué detonó las declaraciones de Chaves?

El anuncio se produjo luego de que Chaves hiciera referencia al secretario general del SEC, Gilberth Díaz, y a la organización sindical durante la conferencia de prensa del miércoles 5 de agosto.

Ese día, la presidenta de la República, Laura Fernández, y Chaves fueron consultados por un periodista de Diario Extra sobre un sindicalista identificado como Tyronne Esna. La mandataria señaló que no lo conocía y evitó emitir una valoración personal. Chaves, en cambio, respondió con una serie de cuestionamientos.

En medio de su intervención, se refirió también a Gilberth Díaz, secretario general del SEC, y a Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).