Política

SEC anuncia acciones legales por manifestaciones de Rodrigo Chaves

La organización gremial rechazó los señalamientos del ministro Chaves sobre los ingresos de su secretario general y sobre las cuotas sindicales

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Por Lucía Astorga
El ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, cuestionó los ingresos que percibe Gilberth Díaz, por su función como secretario general del SEC.
El ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves, cuestionó los ingresos que percibe Gilberth Díaz, por su función como secretario general del SEC. (Diseño Canva /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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