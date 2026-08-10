Se retira magistrada suplente del TSE

Luz Retana Chinchilla anunció que se retiró del cargo de magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el pasado 6 de agosto.
En periodos no electorales, el TSE trabaja con tres magistrados propietarios y seis suplentes, pero en las épocas de campaña el número de propietarios se amplía a cinco, desde un año antes y hasta seis meses después de las elecciones nacionales. Para ello, se incorporan dos de los sustitutos.
Retana fue parte del órgano ampliado para los comicios municipales del 2016 y 2020, así como los nacionales del 2022.
Ella fue nombrada magistrada suplente del TSE el 18 de marzo del 2013.
Por disposición constitucional, desde el pasado 2 de agosto el TSE volvió a quedar integrado por tres magistrados propietarios:
- La magistrada presidenta Eugenia María Zamora Chavarría
- El magistrado vicepresidente Max Alberto Esquivel Faerron
- La magistrada Zetty María Bou Valverde
En tanto, la lista de jueces electorales suplentes la integran:
- Luis Diego Brenes Villalobos
- Mary Anne Mannix Arnold
- Hugo Ernesto Picado León
- Wendy González Araya
- Héctor Fernández Masís
La Constitución Política, en sus artículos 100 y 101, establece que la Corte Suprema de Justicia nombra a los magistrados del TSE para periodos de seis años en sus cargos. Existe la posibilidad reelegirse.