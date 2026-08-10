Se retira magistrada suplente del TSE

Luz Retana Chinchilla se retira de su cargo de Magistrada Suplente.

Luz Retana Chinchilla anunció que se retiró del cargo de magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el pasado 6 de agosto.

En periodos no electorales, el TSE trabaja con tres magistrados propietarios y seis suplentes, pero en las épocas de campaña el número de propietarios se amplía a cinco, desde un año antes y hasta seis meses después de las elecciones nacionales. Para ello, se incorporan dos de los sustitutos.

Retana fue parte del órgano ampliado para los comicios municipales del 2016 y 2020, así como los nacionales del 2022.

Ella fue nombrada magistrada suplente del TSE el 18 de marzo del 2013.

Por disposición constitucional, desde el pasado 2 de agosto el TSE volvió a quedar integrado por tres magistrados propietarios:

La magistrada presidenta Eugenia María Zamora Chavarría

El magistrado vicepresidente Max Alberto Esquivel Faerron

La magistrada Zetty María Bou Valverde

En tanto, la lista de jueces electorales suplentes la integran:

Luis Diego Brenes Villalobos

Mary Anne Mannix Arnold

Hugo Ernesto Picado León

Wendy González Araya

Héctor Fernández Masís

La Constitución Política, en sus artículos 100 y 101, establece que la Corte Suprema de Justicia nombra a los magistrados del TSE para periodos de seis años en sus cargos. Existe la posibilidad reelegirse.