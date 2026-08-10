Política

Se retira magistrada suplente del TSE

Dejó el cargo el 6 de agosto

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Por Esteban Oviedo
Luz Retana Chinchilla se retira de su cargo de Magistrada Suplente.
Luz Retana Chinchilla se retira de su cargo de Magistrada Suplente. (TSE/TSE)







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TSEMagistrada suplente
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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