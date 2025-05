Sala IV ordena al gobierno de Chaves proporcionar detalles sobre la cena de Estado a Bukele

La Sala IV ordenó al poder Ejecutivo proporcionar detalles sobre la cena de Estado ofrecida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el 11 de noviembre de 2024, como parte de su visita a Costa Rica.

El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, interpuso un recurso de amparo, mediante oficio No. AL-FPFA-36-OFI-0211-2024, contra el Poder Ejecutivo para solicitar información sobre esta cena. Sin embargo, pese a que la autoridad acusó recibido de esa gestión, aún no ha recibido respuesta.

Por esta razón, la Sala IV declaró parcialmente con lugar el recurso. Ordenó a quien ejerza como Ministro de la Presidencia, coordinar y disponer todas las actuaciones, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para dar la información.

Aunque la resolución se emitió el 25 de abril, todavía está pendiente de la redacción completa.

Cena de gala ofrecida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en noviembre del año pasado. (captura de pantalla de video de Nayib Bukele)

La orden requiere información al Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) sobre el costo total de la cena de Estado que “se le ofreció al señor Nayib Bukele Ortez, Presidente de la República de El Salvador, durante su visita al país”.

También se ordena que se proporcione la lista de personas invitadas y sus acompañantes a esta cena. Además, se pide aclarar la duda de si la cena se gestionó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o desde Casa Presidencial.

De acuerdo al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión “de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”.