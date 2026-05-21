Política

Sala Constitucional deja intacto veto de Rodrigo Chaves sobre pensión anticipada del OIJ al declarar inadmisible reclamo legislativo

Rodrigo Chaves había vetado la ley que buscaba anticipar la pensión a agentes del OIJ

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Por Sebastián Sánchez
Allanamiento Caso Estrella
Rodrigo Chaves había vetado una iniciativa que buscaba anticipar la pensión a funcionarios del OIJ. (Imagen con fines ilustrativos). (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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