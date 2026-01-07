Política

Sala Constitucional acoge para estudio amparo de presidente municipal de San Ramón contra suspensión temporal

Hermilink Chinchilla, regidor del Partido Liberación Nacional (PLN), fue suspendido de la presidencia del Concejo Municipal por cuatro meses y 15 días, como medida cautelar tras denuncia de la alcaldesa Gabriela Jiménez

Por Lucía Astorga
Hermilink Chinchilla, presidente del Concejo Municipal de San Ramón, fue denunciado por la alcaldesa Gabriela Jiménez, por supuesta violencia política y presunto acoso sexual.
Hermilink Chinchilla, presidente del Concejo Municipal de San Ramón, fue denunciado por la alcaldesa Gabriela Jiménez, por supuesta violencia política y presunto acoso sexual. (La Nación/Facebook Hermilink Chinchilla Corrales/Facebook Hermilink Johan Chinchilla Corrales)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

