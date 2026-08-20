Política

Rodrigo Chaves le dice no a la devolución del ROP; explica los riesgos de hacerlo

Con 31 diputados oficialistas en el Congreso y el control de la agenda legislativa durante la mitad del año, la postura de Chaves entierra cualquier posibilidad de que el proyecto del ROP avance por la vía legislativa.

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Por Silvia Ureña Corrales
Conferencia de prensa Presidencia
Rodrigo Chaves reiteró su postura sobre el ROP y advirtió sobre las consecuencias de autorizar el retiro total de los recursos. En la imagen, acompaña a la presidenta de la República, Laura Fernández. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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