Rodrigo Chaves le dice no a la devolución del ROP; explica los riesgos de hacerlo

Rodrigo Chaves reiteró su postura sobre el ROP y advirtió sobre las consecuencias de autorizar el retiro total de los recursos. En la imagen, acompaña a la presidenta de la República, Laura Fernández.

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, le cerró la puerta a la posibilidad de entregar los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en un solo tracto, como solicitan varias organizaciones.

Con 31 diputados en el Congreso y el control de la agenda legislativa durante seis de los 12 meses del año, esta postura entierra cualquier posibilidad de que el plan avance por la vía legislativa.

Chaves advirtió sobre las consecuencias de la iniciativa, ante la posibilidad de que las personas gasten esos ahorros antes de necesitarlos durante la vejez.

La posición surge mientras un grupo de ciudadanos presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una solicitud para impulsar un referéndum sobre la devolución plena del ROP. La iniciativa permitiría retirar todo el saldo al pensionarse por vejez o invalidez, o al cumplir 65 años, lo que ocurra primero.

El ministro centró su intervención en los riesgos de entregar los recursos. Sostuvo que las decisiones financieras de una persona pueden cambiar con el paso de los años y que el Estado debe considerar las necesidades que tendrá esa misma población durante la vejez.

Puso como ejemplo el caso de una persona de 45 años que decide utilizar sus recursos para otros fines y que décadas después afronta dificultades económicas. Según su argumento, una devolución temprana podría provocar que parte de esa población requiera ayuda del Estado en el futuro después de consumir los ahorros destinados a complementar su pensión.

El jerarca también afirmó que el gobierno debe tomar decisiones con una perspectiva de 20 o 30 años y no limitar su análisis a los efectos inmediatos de una eventual entrega.

Chaves indicó que deben realizarse estudios para determinar qué porcentaje sería razonable entregar a las personas sin comprometer los recursos que necesitarán durante los años posteriores a su jubilación.

Chaves cuestiona a quienes respaldan la devolución

Durante su intervención, el ministro dirigió fuertes críticas contra Álvaro Ramos, excandidato a la presidencia por el partido Liberación Nacional (PLN), por su posición sobre el retiro de los recursos del ROP. Afirmó que Ramos se opuso a esa posibilidad años atrás y que ahora la respalda.

“Yo sabía que era limitado; no sabía que era tan hipócrita. Y ahora, por razones políticas, dice que hay que devolver el ROP. Después dicen que los populistas son otros”, señaló.

Al momento de concluir esta nota, Ramos no se había referido a los señalamientos realizados por el ministro.

Chaves también cuestionó al jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, por respaldar la devolución de los recursos del ROP. El jerarca sostuvo que el legislador, por su formación como economista, debería considerar las consecuencias que una entrega de esos ahorros podría generar en las próximas décadas.

Ramírez respondió que el ministro debe dejar atrás lo que calificó como un camino de odio y confrontación. Según el legislador, el reciente plantón mostró que una parte de la ciudadanía espera que los poderes de la República trabajen de forma conjunta en los temas de interés nacional.

Según el liberacionista, coordinación no se alcanza mediante insultos contra instituciones o personas.

Nogui Acosta también rechaza entrega sin estudios

La posición expresada por Chaves coincide con la del jefe de fracción de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, quien calificó este martes en el plenario de la Asamblea Legislativa como populista la propuesta de entregar los recursos y defendió la necesidad de realizar primero estudios sobre el tema.

Acosta sostuvo que la promesa de entregar los fondos correspondió a otras agrupaciones políticas y no a la presidenta Laura Fernández. También calificó como irresponsable comprometer la devolución sin considerar previamente las consecuencias para el país.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, también cuestionó la propuesta de entregar los recursos del ROP y la calificó como populista. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Referéndum busca entregar la totalidad del ROP

Los promoventes de un referendo sobre el ROP buscan autorización para recolectar las firmas necesarias para llevar el proyecto a consulta popular.

Los impulsores argumentan que el ROP corresponde a un ahorro individual obligatorio y capitalizable que pertenece al trabajador. También sostienen que su propuesta no afectaría las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ni modificaría los regímenes especiales contributivos.

La solicitud debe superar primero el procedimiento establecido ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que sus promotores puedan iniciar la recolección de firmas requerida para convocar eventualmente a la ciudadanía a las urnas.