Rodrigo Chaves intenta jugada legislativa para enterrar plan de vuelos baratos a Centroamérica

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, está intentando concretar una jugada legislativa, con la agenda de proyectos de ley de las sesiones extraordinarias, para enterrar definitivamente la iniciativa sobre vuelos de bajo costo entre los países de Centroamérica y Costa Rica.

Este miércoles, a las 2 p. m., la Presidencia de la República envió al Congreso un decreto de desconvocatoria de toda la agenda de 90 expedientes legislativos que había convocado una semana atrás y que deben nutrir el trabajo del plenario durante el mes de mayo.

En ese mismo decreto, Casa Presidencial solamente convocó una iniciativa legal, precisamente el que se refiere a los vuelos de bajo costo, promovido por el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).

Vetado en febrero pasado, la Asamblea Legislativa no ha avanzado en el trámite respectivo, sea acoger el veto y archivar la iniciativa, o bien, resellarlo y ordenar su entrada en vigencia, por el tambaleante apoyo de los diputados al proyecto de ley.

El objetivo de la propuesta es ofrecer pasajes aéreos de máximo $100 ida y vuelta entre Costa Rica y cualquier país del istmo, o $50 solo ida. En el caso de los tiquetes a Dominicana, serían de $120 ida y vuelta, $60 solo en un sentido.

Aunque llegó a tener el apoyo de 34 congresistas para su aprobación en segundo debate, a inicios de febrero, con la negativa expresa de los ocho legisladores oficialistas y un socialcristiano, luego del veto se fueron sumando más voces negativas en contra de la propuesta.

Aparte de los oficialistas, también se oponen al resello Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN); así como los seis integrantes del Partido Nueva República (PNR).

Su argumento es que dichos vuelos baratos a otros países de Centroamérica y República Dominicana podrían significar un golpe al turismo local, que de por sí ya ha tenido una reducción considerable en el último año.

El problema que enfrenta el proyecto es que, para desechar un veto presidencial y resellar el proyecto al cual se refiere, se necesita la mayoría calificada de la Asamblea, es decir, 38 votos.

La ruptura de cuórum de los diputados este miércoles, en la segunda sesión de análisis del mensaje presidencial al Congreso, impediría que el plan sobre vuelos baratos quede sepultado este jueves, pues la decisión de las fracciones fue postergar la sesión de análisis que no se pudo celebrar.

En ese caso, el objetivo que tiene Chaves de enterrar el proyecto tendría que postergarse para la sesión del plenario del próximo lunes.

La vocera de la fracción chavista, Pilar Cisneros, confirmó que el objetivo es básicamente someter finalmente a votación el expediente 24.207 y que no los sigan rodando, postergando una decisión definitiva.

“Sí o no lo resellan, pero que dejen de patear la bola”, comentó la oficialista, quien aseguró desconocer si la oposición tiene los votos necesarios para salvar la iniciativa. “Es la oposición la que tiene que esforzarse por conseguir los votos, nosotros no”, indicó.

Eliécer Feinzaig: ‘El presidente es un chiquito berrinchudo, se quiere desquitar conmigo’

Frente a la jugada legislativa de Rodrigo Chaves, Eliécer Feinzaig acusó al presidente de ser como un “chiquito berrinchudo” que se quiere desquitar con él, por el análisis que realizó sobre el informe de labores que el mandatario presentó el lunes.

“Estamos siendo gobernados por un berrinchudo, que no tiene sentido del humor, no tolera la crítica y que reacciona virulentamente ante un análisis sobre su no informe de labores", comentó el liberal.

En la sesión del plenario de este martes, la primera para el análisis del mensaje presidencial, Feinzaig cuestionó el discurso de Chaves y comparó al gobernante con la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas.

“Desde la comodidad de la madriguera de Monterán (donde Chaves tiene su residencia), el costo de los boletos no tiene importancia, porque él tiene su alcance para viajar, en primera clase, al país que se le pegue la gana. Desde su madriguera, la reina de corazones solo dice ‘que le corten la cabeza’ y la forma que encontró fue desconvocar por completo la agenda de proyectos”, indicó el liberal.

El congresista aseguró que limpiar la agenda de los 90 proyectos que se supone eran la prioridad del gobierno para las sesiones extraordinarias es una forma de Chaves para desquitarse con él por sus críticas.

No obstante, Feinzaig indicó que si el proyecto de vuelos baratos se pierde, el perdedor no sería él, sino los costarricenses que se habrían beneficiado de sus efectos, deportistas, profesionales liberales, pymes costarricenses, entre otros.

Respecto a los votos, el congresista no se atrevió a augurar un resultado, pues dijo que en el momento en que se vote finalmente el proyecto caerán muchas máscaras de personas que votaron a favor, inicialmente, y a última hora se inclinaron del lado oficialista.