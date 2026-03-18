Rodrigo Chaves arremete contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba: ‘El régimen comunista mantiene a los cubanos en condiciones precarias’

Rodrigo Chaves lanzó críticas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel durante una conferencia en Peñas Blancas, donde anunció el cierre de la embajada en Cuba.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió contra el régimen del mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al afirmar que el comunismo mantiene a la población en condiciones precarias.

Las declaraciones se dieron este miércoles durante una conferencia de prensa en Peñas Blancas, donde el Gobierno también anunció el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a ese país reducir su representación diplomática en San José.

Chaves aseguró que su administración no reconoce la legitimidad del gobierno cubano debido a la represión, el deterioro de las condiciones de vida y las limitaciones a libertades fundamentales en la isla.

“El régimen comunista mantiene a los ciudadanos cubanos en condiciones precarias”, expuso el gobierno de Rodrigo Chaves al anunciar el rompimiento de las relaciones diplomáticas con la isla.

Asimismo, defendió la decisión de cerrar la embajada como una postura política frente a la situación del país caribeño que calificó como un “extremo inaceptable”.

“¿Saben lo que está pasando ahí? Otra crisis enorme. Y ya hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado. Solo la libertad de ser humano puede llevar al progreso", señaló.

Por su parte, el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, indicó que la medida de cerrar la embajada costarricense en la isla se fundamenta en la preocupación del país por el aumento de la represión contra ciudadanos, activistas y opositores en Cuba.

El jerarca también señaló que existen informes de organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que evidencian hostigamiento y presiones contra personas críticas del gobierno cubano.

A esto se suma, agregó, el deterioro de las condiciones de vida en la isla, marcado por escasez de bienes esenciales, dificultades de acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como una reducción de oportunidades económicas.

El canciller explicó que este contexto hace “prácticamente imposible” el funcionamiento adecuado de la representación diplomática costarricense en La Habana, la cual, además, no cuenta con personal diplomático desde el pasado 5 de febrero.