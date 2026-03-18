Política

Rodrigo Chaves arremete contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba: ‘El régimen comunista mantiene a los cubanos en condiciones precarias’

Declaraciones se dan tras el anuncio del cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Miguel Díaz-Canel
Rodrigo Chaves lanzó críticas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel durante una conferencia en Peñas Blancas, donde anunció el cierre de la embajada en Cuba. (Canva/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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